Alice Braga, la actriz brasileña que asume roles fuertes en Hollywood

Alice Braga es una actriz que asume roles fuertes en el cine. No se pone límites en su actuación, ya sea en portugués (su idioma nativo), inglés o español. La actriz brasileña ha participado en destacadas producciones cinematográficas, como "Ciudad de Dios" y "Soy leyenda", proyecto que le otorgó notoriedad en Estados Unidos y en el que actuó junto a Will Smith. También lideró el elenco de "Queen of the South", la versión anglosajona de "La reina del sur", y formó parte de la exitosa cinta hollywoodense "The Suicide Squad".

Actualmente, se la puede ver en "Dark Matter", una serie de televisión de ciencia ficción creada por Blake Crouch para Apple TV+, donde comparte créditos protagónicos con Joel Edgerton y Jennifer Connelly.

En una entrevista con Diario Libre y otros medios de América Latina, realizada en el marco de los Premios Platino en México, Braga mencionó: "Como brasileña que habla portugués, estar inmersa en unos premios como los Platino que reconocen la industria latina, hablando español es un gran reto y, es algo distinto para mí, pero que al mismo tiempo me hace sentir muy feliz por visibilizar nuestro cine", señaló.

Con una destacada carrera en Hollywood y con participación en proyectos actuales, Braga ha contribuido a dar a conocer su cultura, siendo una de las actrices brasileñas con mayor presencia en la meca del cine, protagonizando proyectos ambiciosos.

Para ella, el intercambio cultural es sumamente importante: "Es una forma de mantenernos con fuerza como industria latina e iberoamericana. Ojalá Brasil cada vez más sea parte de esta revolución, porque, aunque hablamos portugués hacemos parte de esta comunidad, tenemos series y películas increíbles".

"Queen of the south"

Este es un proyecto que ella define como crucial en su carrera, la conectó con el público hispano-hablante, -aunque la serie era en inglés-, por la temática que trataba.

Ese fue su primer rol estelar en una serie de televisión estadounidense, tras una fructífera trayectoria en cine en Hollywood.

"Fue un proyecto que significó todo, aprendí tanto y era muy fan de Kate (Del Castillo), entonces, cuando me invitaron a protagonizar la versión en inglés, la estadounidense, me dio mucho entusiasmo, al punto de sentir mariposas en el estómago; pero fue un honor".

Y el resultado fue un éxito rotundo que aún se sigue transmitiendo tanto en plataformas como en televisión abierta.

"Yo nunca había hecho televisión, ni en Brasil.... Fue la primera vez que estaba involucrada en un personaje por un gran periodo de tiempo... una película la haces y terminas. Y con la serie puedes crecer con ella, cambiar la perspectiva".

La última temporada se estrenó en Estados Unidos en el 2022.

"Que me inviten a hacer algún filme en la República Dominicana. Me encantan las playas y la cultura" Alice Braga Actriz “

"Fueron cinco años de mucha alegría, de muchos sacrificios, de muchas escenas de acción y terminé feliz; a pesar del tema fuerte que trataba, fue una celebración de la cultura latina".

Nuevos proyectos

Sin poder disimular su emoción, la actriz de 41 años, habló sobre la serie Dark Matter, estrenada en 8 de mayo en Apple TV, proyecto cuya mayor fortaleza, asegura, es el guion.

"Es una serie que me encantó hacer, con un guion que me fascinó. En ella tuve la alegría de trabajar junto a Joel Edgerton y Jennifer Connelly".

Trabajar en República Dominicana

La actriz se dijo admiradora de las playas, las bellezas naturales y la cultura de la República Dominicana, país que conoció más a fondo por su compañero de Queen of the south, el dominicano Hemky Madera.

"Que me inviten a hacer algún filme en la República Dominicana. Me encantan las playas y la cultura", aseguró.

Sobrina de Sonia Braga

Alice lleva la actuación en la sangre, su tía la icónica actriz brasileña Sonia Braga, actuó en clásicos del cine como El beso de la mujer araña y Doña Flor y sus dos maridos, entre otros. Su madre, Ana María Braga, también fue actriz. "Fue maravilloso tener a alguien en mi familia con una presencia tan poderosa que trabajaba en el extranjero y hacía películas fascinantes. Tuve suerte de tener esa inspiración en casa", aseguró la actriz brasileña de fama internacional. b