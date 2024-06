Netflix inaugura sus nuevos estudios ampliados en Albuquerque, Nuevo México

Netflix inauguró este jueves sus nuevos estudios ampliados en Albuquerque (Nuevo México, EE.UU.) que contemplan cuatro nuevos platós de sonido, tres molinos, una oficina de producción, dos edificios de apoyo al escenario y dos áreas dedicadas a escenas al aire libre, en 43 hectáreas.

"La expansión nos permitirá mejorar nuestra producción creativa y producir películas y series aún más atractivas para nuestra audiencia global, solidificando aún más nuestro compromiso de nutrir y hacer crecer el próspero ecosistema de producción en Nuevo México", indica un comunicado emitido por la plataforma de 'streaming'.

En 2018, la compañía compró los estudios ABQ Studios, lugar en el que se grabaron producciones como 'The Avengers', 'Breaking Bad' y 'Sicario', y desde su adquisición Netflix ha grabado varias series de televisión como la cuarta temporada de 'Stranger Things', el wéstern 'The Harder They Fall' o la película 'Army of the Dead', de Zack Snyder.

Según el comunicado, Netflix ha invertido cerca de 575 millones de dólares en producciones de Nuevo México desde 2019 y ha contratado a más de 4.000 miembros para el equipo de Nuevo México de 2021 a 2023.

Además de estos estudios, la plataforma también está desarrollando un estudio en Fort Monmouth, Nueva Jersey.

Recientemente la plataforma también anunció que en 2025 abrirá dos "casas" de experiencias en Pensilvania y Texas en la que seguidores podrán vivir de una forma más cercana las principales franquicias de la plataforma de 'streaming' como 'Bridgerton' o 'The Squid Game'.