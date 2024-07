La filmación de "Sanky Panky 4: de safari" se iniciará el día 15 de este mes

La cuarta película de la exitosa saga cinematográfica "Sanky Panky" comenzará a rodarse el próximo 15 de este mes en Santo Domingo, y esta vez, los protagonistas se van de safari. "Sanky Panky 4: de safari", que filmará escenas en Kenia, África, contará con las actuaciones estelares de Aquiles Correa, Fausto Mata, Tony Pascual, Massimo Borgetti, Alina Vargas y Franklin Romero Jr.

Aquiles Correa, uno de los protagonistas, compartió con Diario Libre lo significativo que es para él regresar a trabajar con sus compañeros y explorar un territorio tan singular como África.

La primera entrega de "Sanky Panky" se estrenó en 2007 con un enorme éxito en República Dominicana y Puerto Rico, lo que motivó la realización de dos secuelas adicionales. Correa recordó la sorprendente recepción internacional que no esperaban, especialmente en lugares como Puerto Rico y Cuba, donde fueron aclamados por el público.

"La tercera película se hizo en Puerto Rico precisamente por la acogida. Ahora, además de República Dominicana, estaremos filmando, a finales de septiembre, en Kenia. Contamos con la aprobación de las autoridades para filmar en un parque nacional, y tendremos la oportunidad de interactuar con tres tribus reales", reveló Correa. En Kenia, trabajarán durante dos semanas aprovechando las facilidades y el impresionante paisaje.

"Esta es una historia que requiere la presencia de animales salvajes, y lamentablemente aquí no los tenemos; sin ellos, la película no sería posible", afirmó Correa, subrayando los desafíos creativos y logísticos que enfrentan. Han estado trabajando durante tres años con el director Elías Acosta en el guion, adaptándolo para atraer tanto al público dominicano como internacional.

"´Sanky Panky 4, de Safari´ rodará sus primeras escenas en locaciones de San Francisco de Macorís, específicamente en las plantaciones de cacao de allí", añadió Correa. Elías Acosta, director de la película, previamente filmó un documental en Kenia, lo que facilitó el proceso de producción gracias a su experiencia y conexiones en el país africano.

La historia

Genaro, Carlitos y Chelo ganan un certamen en República Dominicana en el que van a África de safari, pero ellos lo que prefieren es el dinero. Al arribar al aeropuerto de Nairobi, cada uno toma un rumbo distinto sin querer, yendo a dar a la zona donde usualmente se realizan safaris, será allí donde ocurrirá el enfrentamiento de tres tribus nativas africanas.

Secuela exitosa

"Lotoman" y "Sanky Panky" han establecido un récord al tener múltiples entregas. "Lotoman", dirigida por Archie López y protagonizada por Raymond Pozo y Miguel Céspedes, fue filmada en tres ocasiones, pero ahora será superada por "Sanky Panky".

"Nosotros caímos en gracia. Tuvimos una buena combinación de un buen guion, y veníamos del éxito de ´Perico Ripiao´ de Ángel Muñiz. José Enrique ´Pinky´ Pintor, quien nos dirigió, eligió actores que ya tenían popularidad, como Fausto Mata y Tony Pascual. En mi caso, aún no había desarrollado una carrera completa en televisión", reflexionó Correa sobre los inicios de la saga.

"José Enrique Pintor nos dejó ser y las cosas fluyeron de forma extraordinaria. Cada escena fue cuidadosamente planeada debido a limitaciones de presupuesto, ya que en ese momento no existía legislación para apoyar la industria cinematográfica".

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/01/correa.jpg Aquiles Correa

"No toquen la ley de cine, vean los escapes que se están produciendo por parte de gente que su interés no es el cine... La ley de cine tiene unas brechas y los dominicanos todo lo dañamos" Aquiles Correa Actor “

Reflexión

"Participar en las tres entregas anteriores ha sido fundamental para mi carrera. Sin ´Sanky Panky´, no estaría donde estoy profesional y económicamente. ´Puerto Rico´ me mantuvo durante muchos años gracias a esta película", destacó Correa sobre el impacto personal y profesional de la saga.

Ley de Cine

Ante una eventual mutilación de la Ley de Cine, el actor y productor de programas de radio advirtió que de materializarse la idea de la eliminación del artículo 34 que incentiva al cine dominicano en la reforma fiscal, tendría un impacto negativo.

"Piensan quitar un artículo (34) que va a afectar a la industria nacional para favorecer a la inversión extranjera (artículo 39). Eso favorecería a los grande empresarios dueños de estudios a los empresarios del sector para que se aprovechen de la ley de cine sin dejar un peso en el país. No toquen la ley de cine, vean los escapes que se están produciendo por parte de aquellos que su único interés es hacer negocio. Por ejemplo, yo hice una película en 2019 y no ha salido, pero no le interesa al que la hizo porque ya tiene su dinero en los bolsillos".

Agregó: "La ley de cine tiene unas brechas y los dominicanos todo lo dañamos. Lo que tienen que cerrar es eso, pero están afectando a quienes hacen arte", contó.

En Puerto Rico

No realizaron una campaña promocional formal en Puerto Rico; el boca a boca fue clave para su éxito en taquilla. "La película se distribuyó inicialmente de manera pirata en formato DVD. El empresario artístico Juan Barist jugó un papel crucial al facilitar nuestras presentaciones allí, lo que nos consolidó en ese mercado", explicó Correa sobre la expansión de la franquicia.

"Sanky Panky 1" atrajo a casi 900,000 espectadores a las salas de cine, un hito significativo tanto para ellos como para la industria cinematográfica.

"No podemos revelar detalles sobre otras figuras, pero estamos en negociaciones con Chichí Peralta para la banda sonora".