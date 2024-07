Matt Damon y Ben Affleck protagonizarán "RIP", un filme de suspenso adquirido por Netflix

Los actores Matt Damon y Ben Affleck protagonizarán 'RIP', una cinta de suspenso policial que estará dirigida por el cineasta Joe Carnahan y de la que la plataforma Netflix adquirió los derechos.

"Matt Damon y Ben Affleck, mejores amigos para siempre, protagonizarán 'RIP'. Un nuevo suspenso que llegará a Netflix del guionista y director Joe Carnahan", anunció este martes la plataforma de televisión de pago en su cuenta de X.

Por el momento se desconocen los detalles de esta nueva cinta, de la que Damon y Affleck serán también productores y cuyo proyecto comenzó a publicitarse por Los Ángeles hace unas semanas para encontrar distribuidor.

Ambas estrellas fundaron en noviembre 2022 Artist Equity, una productora independiente estadounidense con la que lograron coprotagonizar juntos 'Air', la película de Amazon centrada en la historia detrás del logo de las zapatillas de Michael Jordan.

Damon y Affleck ganaron el Óscar en 1997 a mejor guión por su trabajo en 'Good Will Hunting' ('En busca del destino'). También, han aparecido juntos en películas como 'Dogma' (1999) y 'The last duel' ('El último duelo'), en 2021.