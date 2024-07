"Aire", filme de ciencia ficción para elevar el cine dominicano

"Aire", la película dominicana de ciencia ficción dirigida por Leticia Tonos y protagonizada por Jalsen Santana, Sophie Gaëlle y Paz Vega, no solo fue la ganadora de la primera edición del Fantastic Pavillon Award en el marco del Marché du Film de Cannes, sino que también ha estado realizando un impresionante recorriendo por distintos festivales internacionales de cine.

Santana, quien también es productor de este filme, y su pareja, la productora Leticia Brea, comparten sus experiencias con la producción de este excepcional filme y los retos inherentes al género cinematográfico al que pertenece.

¿Cómo inició el proyecto de "Aire"?

JALSEN SANTANA: El proyecto de "Aire" nace una necesidad que teníamos Leticia tonos y yo de hacer una película juntos porque nos fue muy bien en la película "Cristo Rey" y teníamos esa ilusión de hacer algo juntos.

En pandemia encontramos el momento y fuimos hilvanando ideas sobre qué queríamos contar que fuera diferente a lo que habíamos hecho y que nos sintiéramos cómodos con lo que queríamos.

Sobre todo, queríamos hacer algo muy diferente para tratar de sentirnos bien, porque nos hemos dado cuenta que siempre andamos buscando cosas diferentes y eso fue lo que dio pie a que empezaran las primeras ideas de "Aire" a salir a flote.

¿Piensan que la ciencia ficción es un género que debe estar más presente en el cine dominicano?

LETICIA BREA: Sí, hace falta más ciencia ficción en la República Dominicana para que los distintos departamentos artísticos y creativos tengan otros retos y que, a su vez, nuestra cinematografía tenga variedad de géneros.

Jalsen, ¿qué nos puedes decir de la experiencia de actuar junto a Sophie Gaëlle y Paz Vega en el contexto tan peculiar de este filme?

JS: Creo que una de las cosas más importantes es la conexión que hicimos desde que estábamos haciendo lectura, desde de que estábamos haciendo las primeras escenas logramos conectar muy bien. Siempre he admirado mucho el trabajo profesional de ambas. Aplaudo la carrera de cada una y creo que logramos hacer "clic" fácilmente.

Obviamente, yo venía preparado porque sabía que iba a enfrentar a dos profesionales de alto nivel y me fue fácil.

Aun así, la verdad es que lo hicimos con mucha naturalidad porque creo que ahí se basó todo, en nosotros lograr hacerlo de forma lo más natural posible para que eso también se reflejara en la pantalla.

Leticia, ¿cuáles fueron los principales retos que enfrentaron al tratar de hacer la producción de "Aire" una realidad?

LB: Los principales retos fueron lograr que el mundo que se iba a crear fuese creíble. Para esto fue fundamental un buen diseño de producción y su correcta ejecución. Claro, era muy importante que el casting estuviera a la altura, pero también lograr una fotografía impecable y propia del género.

Jalsen, además formar parte del elenco, también eres productor. ¿Esto afectó de alguna forma la manera en la que abordaste tu personaje?

JS: La verdad que no, porque nosotros teníamos un equipo de producción bastante robusto que lo dirigía Leticia Brea y, a pesar de que trabajé en la preproducción en otros aspectos, ya cuando inició el rodaje ya no tenía ningún tipo de datos que pudiera manejar o que me fuera a afectar en lo absoluto.

Claro, como vengo haciendo esto durante muchos años ya entiendo ese mundo y sé cuándo me toca concentrarme en mi trabajo y cuando me deben llegar los datos de producción.

Aunque el mundo se esté acabando, la gente que está a mi alrededor, sobre todo la producción general, sabe que no puede interrumpir el trabajo profesional del actor. Yo me sentí muy cómodo en ese sentido, porque ya venimos haciendo esta mancuerna de hace muchos años y creo que ha funcionado.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/03/a57-1.13.1.jpg

Leticia, usualmente la producción de una película de ciencia ficción es más compleja en comparación con filmes pertenecientes a otros géneros, pero después de la experiencia con "Aire", ¿es un género que volverías a trabajar en otra película?

LB: Efectivamente, la ciencia ficción es mucho más compleja por el mundo que se debe de crear y lograr que el espectador se sumerja en el mismo, pero definitivamente sí, pues a mí me encantan los retos y, de hecho, ya nos han hecho algunas propuestas.

"Aire" está teniendo un buen recorrido en festivales internacionales de cine, ¿cómo ha sido la reacción de estos públicos al ver una película de ciencia ficción dominicana?

JS: Ciertamente nosotros hemos tenido una buena receptividad en diferentes festivales. En el Festival de Rotterdam hubo un Q&A y muchos aplausos, la gente no se imaginaba que nosotros en El Caribe hiciéramos una película de ciencia ficción porque nos ven diferentes desde el punto de vista de la temática.

En este caso es una complejidad hacer una película de este género y hemos ganado mucho espacio en los diferentes mercados como el de Berlín y el de Cannes.

Las diferentes personas que ven la película la valoran mucho y dan un puntaje muy alto y por eso no han abierto las puertas en otros festivales.

Ahora vamos a Corea, Croacia e Irlanda por esa razón, porque ven un nivel de calidad estético muy alto, no propio del cine que regularmente sale de esta región.

¿Creen que ya es más fácil que las producciones dominicanas sean presentadas en festivales internacionales de cine?

LB: Sí, definitivamente es más fácil ahora, aunque simplemente es porque a través de los años hemos ido logrando mejores historias y mejor calidad. De igual manera, hemos tenido mayor visibilidad en los mercados, eso es muy importante.

En gran parte es gracias a la DGCINE, que ha estado haciendo presencia en los mercados más importantes a nivel mundial. Nosotros como productores y producciones nos podemos colar ahí porque ya tenemos el ojo del resto ante nosotros.