El cineasta Benoit Jacquot, imputado por violar a dos actrices, una de ellas menor

El cineasta francés Benoit Jacquot fue imputado este miércoles por cuatro cargos relacionados con las violaciones de las actrices Julia Roy e Isild Le Besco, esta última cuando era menor de edad.

Un juez de instrucción decidió la imputación de Jacquot que había solicitado la Fiscalía, según confirmó esta última, por tres cargos relacionados con Roy por hechos ocuridos entre 2013 y 2018, y otro cargo relacionado con Le Besco entre 1998 y 2000.

Además, Jacquot, fue declarado testigo asistido (una figura legal francesa que en realidad supone estar a medio camino entre estar libre de cargos e imputado) en la investigación de otras violaciones sufridas por Le Besco en 2007 y por Roy entre 2014 y 2018.

Fue puesto en libertad bajo control judicial, con una fianzas de 25,000 euros y bajo la prohibición de no contactar a las víctimas o los testigos, de no realizar actividades con menores, no ejercer la profesión de realizador de cine o participar en actividades públicas relacionadas con esta actividad.

El cineasta, que ha realizado 52 títulos y es guionista de 31 de ellos, fue arrestado el lunes para ser interrogado por la Brigada de Menores, al igual que el también director Jacques Doillon, que por su parte quedó en libertad el martes "por razones médicas".

La Fiscalía tiene que decidir de qué forma continúa el procedimiento en contra de Doillon.

Las investigaciones contra ambos comenzaron a partir de las denuncias lanzadas por otra actriz, Judith Godrèche, que el pasado mes de febrero acusó a Jacquot de haberla violado y a Doillon de agresión sexual.

Después vinieron las denuncias y acusaciones de otras intérpretes y Godreche acabó convirtiéndose en la bandera del 'MeToo' francés, con una intervención en la ceremonia de los premios César, otra ante el Senado y finalmente con la presentación de un corto documental sobre el tema en el último Festival de Cannes.