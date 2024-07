"Eden", con Jude Law y Ana de Armas, se estrenará en el Festival de Toronto

La última película del director estadounidense Ron Howard, 'Eden', un film de suspenso protagonizado por Jude Law, Sydney Sweeney y Ana de Armas, tendrá su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), que se inicia el próximo 5 de septiembre.

TIFF también anunció este martes los estrenos de la comedia dramática 'K-POPS' (EE.UU.); la franco-canadiense 'Shepherds'; 'Superboys of Malegaon' (India) y la comedia romántica dirigida por John Crowley y protagonizada por Florence Pugh y Andrew Garfield 'We Live Together' (Reino Unido-Francia).

Guion

'Eden', cuyo guion está escrito por el canadiense Noah Pink, está basada en hechos reales. Ambientada en las islas Galápagos, el filme ha sido descrito como un suspenso de supervivencia en el que un grupo de personas abandona sus vidas en el mundo industrializado para empezar de nuevo en una remota isla.

TIFF, que celebra su 49 edición, ya anunció con anterioridad que este año las actrices Cate Blanchett y Amy Adams, así como el director canadiense David Cronenberg, serán galardonados por sus carreras.

El festival de Toronto, considerado uno de los más importantes del mundo y la plataforma de lanzamiento preferida para los filmes que aspiran a los Óscar, se celebra este año del 5 al 15 de septiembre.