"September 5" y "Nonostante" abrirán las secciones de Horizontes de la Mostra de Venecia

Las películas "September 5", de Tim Fehlbaum, y "Nonostante", de Valerio Mastandrea, abrirán las secciones competitivas Horizontes Extra y Horizontes, respectivamente, anunció este domingo la Mostra de Cine de Venecia, cuya 81 edición se celebrará del 28 de agosto al 7 de septiembre próximos.

"September 5": Horizontes Extra

"September 5", dirigida por el suizo Felhbaum, cuenta el trabajo de un equipo de televisión de EEUU en los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972, en los que los deportistas israelíes fueron tomados como rehenes, explicó la organización en un comunicado.

Protagonizada por Peter Sarsgaard, John Magaro, Ben Chaplin y Leonie Benesch, ha sido la elegida como película de apertura de la competición de Horizontes Extra, el jueves 29 de agosto.

"Nonostante": Horizontes

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/21/img-2074.jpeg Imagen de la película Nonostante. (FUENTE EXTERNA)

Por su parte, "Nonostante", del italiano Mastandrea, inaugurará la sección Horizontes el 28 de agosto, cuando se llevará a cabo su estreno mundial.

"Abrir el festival es abrir la película a los ojos y al corazón del público. Lo tomo como una oportunidad para liberar una historia que ha sido solo mía durante mucho tiempo y que, espero, será de todos", señaló el cineasta italiano, que dirige su segunda película después de Ride (2018).

El filme, interpretado también por Dolores Fonzi, Lino Musella, Giorgio Montanini, Justin Alexandre Korseovkin, Barbara Ronchi, Luca Lionello, y con Laura Morante, cuenta historia de un hombre hospitalizado que se siente libre y sin responsabilidades hasta la llegada de una nueva enferma que lo cambia todo.

Es una compañera inquieta y enojada, no acepta nada de esa condición, especialmente las reglas no escritas. Ella no está dispuesta a esperar, quiere salir de ese lugar mejor o peor. Quiere vivir como debe o morir, como les pasa a los que acaban allí.

Él se siente abrumado por esa furia, primero tratando de defenderse y luego aceptando algo incomprensible. Ese encuentro le ayudará a aceptar que si eliges afrontar verdaderamente tu corazón y tus emociones, no hay reparación posible.

Todos los premios oficiales serán anunciados y entregados durante la ceremonia de clausura del Festival, el sábado 7 de septiembre en el escenario de la Sala Grande del Palacio del Cine en el Lido de Venecia.

