Doctor Doom, el porqué de la nueva identidad de Robert Downey Jr. en el MCU

Una de las más grandes noticias que surgieron de la más reciente edición del Comic-Con de San Diego fue el regreso de Robert Downy Jr. al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés).

Aun así, la sorpresa más grande fue el hecho de que Downey no volverá como Tony Stark, alias Iron Man, sino como Víctor Von Doom, mejor conocido como Doctor Doom, el archienemigo de Los Cuatro Fantásticos y uno de los villanos más icónicos del medio de los cómics.

Un nuevo traje de acero

"Nueva máscara, misma tarea", dijo Downey cuando se quitó la careta de Doom y reveló su cara ante todos los presentes en el evento celebrado en el escenario del Hall H de la convención.

Esta revelación vino justo después de que se confirmó que Doom será el nuevo villano de "Avengers: Doomsday" y "Avengers: Secret Wars", ambas secuelas dirigidas por los hermanos Russo.

Existen varias teorías sobre el porqué detrás esta decisión, como la pobre aceptación que han tenido las películas del MCU relacionadas al multiverso y los problemas legales de Jonathan Majors, el actor que interpretó a Kang el Conquistador en "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" (2023) y que iba a ser el villano de las próximas películas de Avengers.

De todas formas, la noticia de que Downey va a interpretar a Doom es muy impactante porque no solo se trata del mismo actor que ayudó a dar inicio al MCU con su popular interpretación de Tony Stark en "Iron Man" (2008), sino también por la importancia de Doctor Doom para la mitología de Marvel.

Hasta ahora se sabe que Downey interpretará el personaje de Víctor Von Doom en las secuelas de Avengers, pero eso es lo único que se ha confirmado.

Como se trata de una historia relacionada al multiverso de Marvel, aún queda por ver si se trata de un Tony Stark de otro universo que se cambió el nombre, un Doom de otro universo que simplemente se parece a Stark, un Víctor Von Doom de otra realidad que se apoderó del cuerpo de Stark o cualquier otra versión que se les ocurra a los hermanos Russo.

El monarca de los cómics

Creado por la legendaria dupla de Jack Kirby y Stan Lee, Víctor Von Doom es una de los villanos más icónicos de Marvel Comics.

A pesar de que haber iniciado su vida como un pobre gitano, Doom superó todo desafío que se interpuso en su camino para convertirse en el monarca de la nación ficticia de Latveria, uno de los científicos más brillantes del planeta Tierra y un poderoso hechicero que solo es superado por Doctor Strange.

A pesar de estar dispuesto a realizar los más despiadados y malévolos actos para hacer realidad sus planes, Doom en realidad cree que lo hace por el bien de la humanidad ya que se cree como el único ser digno de ser el líder y protector de la Tierra.

Doom se ha enfrentado a numerosos rivales, incluyendo a héroes como los Avengers y los X-Men y entidades cósmicas como Galactus, Beyonder y Mephisto, pero a quienes más odia son los Cuatro Fantásticos, especialmente a Reed Richards, alias Mister Fantastic, a quien considera la única mente que apenas se puede comparar a la de él.

El legado cinematográfico de Doom

Doctor Doom ha aparecido anteriormente en la gran pantalla al ser interpretado por Joseph Culp en "Fantastic Four" (1994); Julian McMahon en "Fantastic Four" (2005) y "Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer" (2007) y por Toby Kebbell en "Fantastic Four/Fant4stic" (2015).

Asimismo, Robert Downey Jr. es un buen actor, pero para encarnar a un individuo tan frío, calculador y despiadado como Doom es fácil imaginarse a un actor como Mads Mikkelsen, Cillian Murphy, Christian Bale, Iwan Rheon o Benedict Cumberbatch.

Aun así, hay que ver cuál es el plan de los hermanos Russo para esta versión del malvado doctor.