Jamie Lee Curtis y Cate Blanchett se adentran a la locura y el absurdo en 'Borderlands'

Las ganadoras del Óscar Jamie Lee Curtis y Cate Blanchett lideran el universo de 'Borderlands', una historia en la que predomina la locura y el absurdo, y que lleva a la gran pantalla el videojuego homónimo.

"El verdadero reto era hacer una película separada del juego, pero que tocara todos sus elementos", dijo Lee Curtis en una entrevista con EFE sobre el filme de Lionsgate, que llegará a la gran pantalla el 9 de agosto.

La actriz de 'Scream' recibió la propuesta de formar parte de la cinta escrita y dirigida por Eli Roth durante la pandemia y no tuvo que pensarlo ni una vez para aceptarla cuando escuchó que Blanchett sería su coprotagonista.

"Me llamaron y me dijeron que había una película basada en un videojuego y protagonizada por Cate Blanchett. Y dije: '¿Voy a salir en una película con Cate Blanchett?', Me dijeron que sí y dije: 'Sí, lo haré, porque no hay otro universo en el que pueda imaginar que me vayan a ofrecer un papel en otro filme con Cate Blanchett", reveló.

Después de que pasara la emoción de trabajar con Blanchett, de quien ahora presume ser su amiga, Curtis, quien da vida a la Dr. Patricia Tannis, leyó el guión y se enamoró de la película: "Sabía que iba a ser increíble", aseguró.

Una familia disfuncional

La científica Tannis termina siendo parte de un grupo de inadaptados que de forma inesperada encabeza Lilith (Blanchett), una asesina a sueldo que acepta a regañadientes volver a su planeta de origen, Pandora.

Esto lo hace para llevar a la rebelde Tiny Tina (Ariana Greenblatt) a Atlas, el dueño de una megacorporación de armas, interpretado por el venezolano Edgar Ramírez.

En el trayecto, Lilith irá sumando compañeros de lucha para poder salvar su vida.

El elenco lo completan:

El actor Kevin Hart , en el papel del soldado Roland.

, en el papel del soldado Roland. El intérprete alemán Florian Munteanu , que da vida al psicópata del videojuego Krieg .

, que da vida al psicópata del . Jack Black, quien carga el mayor peso de la comedia al prestar voz a Claptrap, el molesto y adorable robot que perseguirá a la protagonista en sus andanzas.

"La película trata realmente de esta familia disfuncional y funcional que se reúne. En el juego hay una maravillosa sensación de absurdo y locura, y a pesar de toda la locura, estas personas (los actores) que lo trajeron a la vida encontraron la humanidad en él (...) en verdad se siente el corazón cuando están todos juntos", explicó a EFE Roth.

A diferencia de Lee Curtis, el modelo y boxeador alemán Munteanu sí llegó al proyecto ilusionado por una historia que ya conocía.

"Jugué mucho el videojuego y no lo digo solamente porque ahora interpreto al personaje, pero Krieg era mi favorito, así que cuando supe que Eli me quería para este papel fue un sueño hecho realidad", dijo el actor.

La historia basada en el universo creado por la desarrolladora de videojuegos Gearbox Software en 2009 tiene miles de seguidores en el mundo: "Es una gran responsabilidad cuando tienes algo que la gente importante ama", agregó Lee Curtis.

El proyecto llevaba desde 2015 en desarrollo, pero no fue hasta 2020 que se materializó cuando Roth fue designado como director de este filme, que sucede en un universo paralelo al juego, por lo que los seguidores del producto original no verán una copia fehaciente de la historia del videojuego en esta versión.

Además de 'Borderlands', Roth tiene en puerta la segunda parte de su película de terror 'Thanksgiving', además del proyecto de serie de televisión de su filme 'Hostel', que continúa en proceso de preproducción.