El nuevo filme de Pedro Almodóvar se basa en una novela de la estadounidense Sigrid Nunez

The Room Next Door' (La habitación de al lado), el primer largometraje en inglés de Pedro Almodóvar, está basado en la novela de la autora neoyorquina Sigrid Nunez titulada 'What are you going through' (Cuál es tu tormento).

Hasta ahora la productora El Deseo, de los hermanos Almodóvar, no había incluido esa referencia en sus comunicados sobre la película, que protagonizarán Tilda Swinton y Julianne Moore y que competirá en el próximo festival internacional de Venecia, pero el cartel oficial distribuido este miércoles sí lo menciona.

El filme describe la historia de una madre "muy imperfecta" y una hija "rencorosa" separadas por un gran malentendido. Entre ambas, otra mujer, Ingrid (Moore), amiga de la madre, es depositaria del dolor y la amargura de ambas. Martha, la madre (Swinton), es reportera de guerra e Ingrid novelista de autoficción.

Según El Deseo, la película hablará "de la crueldad sin límites de las guerras, de los modos tan distintos en que las dos escritoras se acercan y escriben sobre la realidad" y también de la muerte, de la amistad y del placer sexual como "los mejores aliados para luchar contra el horror".

Escenarios de rodaje

Sigrid Nunez (Nueva York, 1951) alcanzó fama internacional con 'The friend', una novela sobre la amistad entre una escritora solitaria y un perro, con la que ganó el prestigioso National Book Award en 2018.

Filmada este año entre Madrid y Nueva York, la película de Almodóvar cuenta también en su reparto con el hispano-argentino Juan Diego Botto, los españoles Raúl Arévalo, Victoria Luengo y Melina Matthews, y con los estadounidenses John Turturro, Alessandro Nivola y Esther McGregor.

La presentación mundial tendrá lugar en el Festival de Venecia, que se celebrará del 28 de agosto al 7 de septiembre.