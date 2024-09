Pedro Almodóvar: "Aún no he conseguido perderle del todo el miedo a la muerte"

El director de cine Pedro Almodóvar dice haberle perdido algo el miedo a la muerte, pero no del todo. ( FUENTE EXTERNA )

La muerte y la amistad como refugio son los grandes temas de "La habitación de al lado", el nuevo filme de Pedro Almodóvar, quien dice haberle perdido algo el miedo a la muerte después de hacerla, pero no del todo.

"Esta película me ha puesto en el camino, pero todavía no lo he conseguido del todo", dijo en una entrevista con EFE unas horas antes de su estreno oficial en la competición por el León de Oro de la 81 edición de la Mostra de Venecia.

Protagonizada por Tilda Swinton y Julianne Moore, la primera película en inglés de Almodóvar está inspirada en la novela de Sigrid Nunez '¿Cuál es tu tormento?' y gira en torno a la amistad entre dos mujeres, una de ellas enferma de cáncer terminal.

La idea desde el primer momento era abordar la historia con contención y desdramatizando, explica el realizador manchego. "Sobre todo porque el personaje que va a morir, el de Tilda, es una mujer de un carácter exuberante, luminoso y yo no quería que la película fuera ni 'gore' ni 'creepy', en el sentido de mostrar la enfermedad en los aspectos más desagradables".

Almodóvar leyó la novela de Nunez cuando aún estaba tratando de levantar la que entonces iba a ser su primera película en inglés, basada en los relatos de Lucía Berlín y con Cate Blanchett como protagonista y productora.

El proyecto se retrasó porque Blanchett estaba rodando con Alfonso Cuarón la serie "Disclaimer", presentada la semana pasada en la Mostra, y en ese tiempo de espera Almodóvar decidió que era "demasiado compleja" y no se sentía capaz de llevarla a cabo.

"Había demasiados viajes, muchos personajes y todo iba a ser hecho en estudio, que son cuestiones que a mí me cuestan, algo tan simple como el 'atrezzo', un vaso que sea falso, para mí hace que tenga que repetirse la toma".

"La habitación de al lado" está rodada entre Madrid y Nueva York. Dos amigas, una escritora (Moore) y la otra corresponsal de guerra (Swinton) se reencuentran después de haber pasado tiempo distanciadas, cuando la primera se entera casualmente de la enfermedad de su vieja amiga y decide visitarla.

Almodóvar tenía muchas ganas de volver a trabajar con Swinton tras haber rodado con ella el corto "La voz humana" (2020). "La química entre Tilda y yo fue inmediata", afirma. Y en cuanto a Moore, a quien conocía superficialmente, considera que es una "actriz extraordinaria" y "con muchísimos registros".

"El personaje de Tilda es el que más habla, pero escuchar con todo, con todo el cuerpo, que el espectador pueda ver en los ojos de la actriz que escucha en silencio lo que está diciendo la otra persona es algo muy difícil", dice sobre el trabajo de Moore.

Sobre el otro gran tema, la recuperación de una vieja amistad, considera que muchas veces ésta es "es más valiosa y tiene menos problemas que el amor en sí mismo", porque tiene algo de amor pero también de fraternidad.

En el filme reflexiona también sobre el paso del tiempo y la reducción de las posibilidades de placer.

"Desgraciadamente, es algo que va con la biología", afirma, "a mí me da rabia, no me gusta aceptarlo, pero tienes que elegir entre vivir una vida muy excitante, llena de emociones, o una vida, como en mi caso, enfocada en el trabajo y en escribir y hacer películas".

"Yo prefiero escribir y hacer películas y encontrar la excitación y la emoción en ese camino", reitera.