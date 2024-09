"Transformers One", el origen de la rivalidad entre titanes robóticos

Los estrenos de esta semana incluyen a "Transformers One", la más reciente entrega de esa popular franquicia. ( PARAMOUNT ANIMATION/HASBRO ENTERTAINMENT/NEW REPUBLIC PICTURES )

La franquicia de Transformers regresa a las salas de cine con un nuevo filme, aunque en esta ocasión se trata de una producción animada, pero los estrenos de la semana también incluyen películas pertenecientes a los géneros del suspenso, el drama y el documental.

Transformers One

Esta película animada dirigida por Josh Cooley y escrita por Andrew Barrer está basada en la franquicia de Transformers y cuenta el origen de la relación y el conflicto entre los líderes de las facciones de los Autobots y los Decepticons.

Concretamente veremos cómo Orion Pax y D-16 pasaron de ser hermanos de armas a convertirse en Optimus Prime y Megatron, los eternos rivales que cambiaron el destino de Cybertron para siempre.

Esta no solo es la octava película de Transformers, sino que también es la segunda cinta animada de la franquicia después de "The Transformers: The Movie" (1986).

Speak No Evil

Para amantes del terror psicológico, esta cinta escrita y dirigida por James Watkins está protagonizada por James McAvoy, Mackenzie Davis y Scoot McNairy.

Cuando una familia americana es invitada a pasar el fin de semana en la idílica finca de una encantadora familia británica con la que entablaron amistad durante las vacaciones, lo que comienza como unas vacaciones de ensueño pronto se convierte en una pesadilla psicológica.

Watkins es conocido en el género de terror por escribir y dirigir "Eden Lake" (2008) y "La mujer de negro" (2012). Este filme es un remake de una película danesa del mismo nombre de 2022.

My Penguin Friend

Filme de aventuras familiar dirigido por David Schurmann, escrito por Paulina Lagudi Ulrich y Kristen Lazarian, y protagonizado por Jean Reno y Adriana Barraza. Esta es una película basada en la historia real del pescador João Perei de Souza y el pingüino Dindim, que se volvió viral en 2016.

En una playa de una isla remota frente a la costa de Brasil, Joao (Jean Reno), un pescador brasileño, rescata a un pequeño pingüino, Din Dim, cubierto de petróleo y al borde de la muerte.

Poco a poco entre ellos se va forjando una amistad poco convencional que cambiará no solo su vida, sino la que quienes le rodean.

I live where you vacation vol. 3

https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/12/whatsapp-image-2024-09-11-at-4.13.44-pm.jpeg

Este documental, dirigido por Iván Aybar, y protagonizado por Pamela Sued está dividido en cuatro volúmenes y cada uno muestra una visión profunda y cautivadora de distintas regiones de nuestra isla y su patrimonio cultural.

En este volumen la comunicadora y actriz hace un recorrido por las provincias Montecristi y Puerto Plata, explorando atracciones ecoturísticas, tesoros nacionales, lugares pocos explorados y otros espacios. Cayos Siete Hermanos, Monte Chico, Cayo Terrero, Monte Grande y Cayo Arena son algunos de los lugares visitados por Sued.