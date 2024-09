Los cinéfilos y la taquilla dijeron "sí" a más "Beetlejuice" el fin de semana

1. "Beetlejuice Beetlejuice", 51,6 millones de dólares.



2. "Speak No Evil", 11,5 millones de dólares.



3. "Deadpool & Wolverine", 5,2 millones de dólares.



4. "Am I Racist?", 4,8 millones de dólares.



5. "Reagan", 3 millones de dólares.



6. "The Killer´s Game", 2,6 millones de dólares.



7. "Alien: Romulus", 2,4 millones de dólares.



8. "It Ends With Us", 2 millones de dólares.



9. "The Forge", 2 millones de dólares.



10. "God´s Not Dead: In God We Trust", 1,5 millones de dólares.