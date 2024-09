"Transformers One" o cómo una saga de robots rompe estereotipos en el cine de animación

Una imagen de "Transformers One", la nueva entrega de la franquicia de robots más conocida del mundo regresa este viernes a gran pantalla con un filme de animación en el que la inclusión social se abre paso mientras se tejen los entresijos de una enemistad entre dos grandes amigos. ( EFE/ PARAMOUNT PICTURES )

Con "Transformers One", la franquicia de robots más conocida del mundo regresa este viernes a gran pantalla con un filme de animación en el que la inclusión social se abre paso mientras se tejen los entresijos de una enemistad entre dos grandes amigos.

El actor australiano Chris Hemsworth y el estadounidense Brian Tyree Henry ponen voz a la historia del origen no contado de Optimus Prime y Megatron, dos enemigos jurados que en un tiempo atrás fueron como hermanos y cambiaron unidos el futuro del planeta Cybertron.

"Ver que en realidad empezaron como hermanos es lo más desgarrador, como si fuera a un nivel más profundo, y espero que se refleje" en la película, dice Tyree Henry en una entrevista con EFE.

Para el actor estadounidense, esta historia de origen cuestiona un tema que siempre le ha interesado: las relaciones de hermandad.

"Me pregunto qué pasa cuando encuentras a ese hermano o a esa hermana de esa misma clase social y sabes automáticamente que es con quien quieres luchar, en quien te quieres apoyar", precisa el actor.

Pero, ¿y qué ocurre cuando los caminos de dos grandes amigos se separan y se daña de forma irreparable e irrevocable una bonita amistad?

"Todos hemos tenido, en algún momento u otro, un amigo del que nos hemos tenido que separar, y eso es parte de la vida. Nos enfrentamos a diferentes personalidades y diferentes relaciones y luego comprendemos que puede que no estés de acuerdo, pero eso no siempre significa que uno esté equivocado", agrega Hemsworth.

Generación "Transformers" más allá de las películas

A Optimus Prime y Megatron le acompañan en esta la búsqueda de una sociedad más justa Elita-1 (Scarlett Johansson) y el querido Bumblebee (Keegan-Michael Key), el robot amarillo al que, por primera vez, se le escucha su voz.

Y no solo habla: a Bumblebee nadie es capaz de callarlo en esta película. Con su atropellada voz, Key dibuja un personaje que, con toques de humor y mucha inocencia, hace gala de una de las mejores cualidades que con el paso del tiempo perderá.

"Es realmente un honor porque me dieron la responsabilidad de darle su primera voz en el mundo de las películas. Estaba emocionado, entusiasmado y tenía muchas ganas de hacerlo", celebra Key a EFE.

El actor estadounidense era un fiel seguidor de la serie de dibujos animados de Transformers que emitían en televisión todos los días cuando era pequeño al salir de la escuela.

"Intentaba llegar a casa todos los días lo antes posible y encendía la televisión y veía Transformers. Y lo hacía cinco días a la semana, todas las semanas. Creo que probablemente vi todos los episodios de la serie que se han hecho", admite.

La magia de la animación

Dirigida por Josh Cooley, la nueva entrega no solo ha supuesto un cambio con respecto a las anteriores entregas de la franquicia por su versión animada, algo que no se veía desde "Transformers: The Movie" ("Transformers: la película"; 1986), sino que además contribuye a romper estereotipos y acercarse más a la inclusión social en el mundo del entretenimiento.

"Pienso en los dibujos animados que vi de niño y la mayoría de ellos tenían voces de hombres estadounidenses predominantemente blancos, incluso si se trataban de personajes de color", explica Tyree Henry.

En la actualidad, "estamos en un momento en el que te das cuenta de que estas voces son necesarias" y, por eso, "interpretar a Megatron es muy importante para mí ", añade.

"La animación es fantasía, podemos ser lo que queramos. Así que por qué no incluir voces diferentes y estos diferentes ámbitos de la vida, porque la mayoría de las veces la animación refleja muchas cosas de la sociedad que no podemos decir de manera natural o sentir", sentencia.