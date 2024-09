Javier Bardem rodará una película en España con Rodrigo Sorogoyen a principios de año

El actor español Javier Bardem iniciará en enero el rodaje de una película con Rodrigo Sorogoyen -director de la multipremiada 'As Bestas'- titulada "El ser querido" y protagonizada también por Victoria Luengo.

El intérprete de "No Country for Old Men", que este viernes recogerá el Premio Donostia del festival de cine internacional de San Sebastián, explicó en rueda de prensa que ya ha ensayado con las directrices del filme, enmarcado en el reencuentro de una hija con su padre.

Bardem dijo que Sorogoyen es "un grandísimo director" e Isabel Peña "una grandísima guionista", por lo que está muy ilusionado con este proyecto, que se rodará en la isla española de Fuerteventura, en el archipiélago español de Canarias, en el Atlántico.

Se trata de un filme sobre un aclamado director de cine y su hija, una actriz sin éxito, que ruedan juntos una película tras años de distanciamiento y un pasado difícil del que ninguno de los dos ha querido hablar, detalla Movistar+ en una nota.

Es una historia escrita por Sorogoyen junto a Isabel Peña, que se estrenará en cines y produce Movistar+ junto a Caballo Films y El Ser Querido AIE, con la coproducción de Le Pacte en Francia.