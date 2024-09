La Ley 108-10 en la mira: presente y futuro de la industria cinematográfica dominicana

La Asociación Dominicana de Profesionales de la Industria del Cine (Adocine) está en la calle defendiendo la Ley 108-10, que promueve el desarrollo del cine en la República Dominicana. Su objetivo es prevenir la posible modificación o desaparición de artículos cruciales para la continuidad de la industria cinematográfica.

A pesar de la tensión en la industria, cineastas, actores y productores continúan trabajando en la República Dominicana.

Según datos proporcionados por la Dirección General de Cine (Dgcine), se han emitido 35 permisos de rodaje bajo el Artículo 34, que fomenta la industria cinematográfica local, que representan un monto total de RD$2,042,959,058.12.

Aunque la Dgcine divulga el monto total, los detalles específicos de cada película permanecen clasificados hasta la validación final. Además, las fechas de filmación pueden variar y son información clasificada hasta que inicia el rodaje, explicó la Dgcine a Diario Libre.

Extranjeras

La República Dominicana ha sido el escenario de importantes producciones cinematográficas internacionales. La Dgcine, bajo la dirección de Marianna Vargas Gurilieva, informó que se han aprobado ocho permisos de rodaje bajo el Artículo 39, que incentiva la inversión cinematográfica extranjera. El monto total de estos permisos es de RD$1,083,426,033.36, con detalles clasificados hasta la validación.

Entre las producciones internacionales filmadas bajo el Artículo 39 se encuentran "Exatlón 2023", "Brain Waves", "A Thousand Blows", "Dangerous Seduction", "Easy Money (The Trust)", "Mea Culpa", "Untitled Miami Project (Hotel Cocaine)", "El Conquistador del Caribe T1", "Four Down", "Survivor UK", "Karate Combat" y "Coolie".

En este apartado se observa una baja sustancial en comparación con años anteriores, ya que en otros tiempo era mayor el número de proyectos extranjeros.

Nuevos topes

Este año, el Consejo Intersectorial para la Promoción de la Actividad Cinematográfica (Cipac) estableció un tope de 80 millones de pesos para obras cinematográficas de ficción y 25 millones de pesos para documentales, efectivo a partir del 18 de julio. Esta medida no se aplica de forma retroactiva a proyectos ya en proceso.

"Los topes se aplican a todos los proyectos a partir de la fecha de entrada en vigor de las resoluciones", aclaró el Cipac.

Reconocimientos

El cine dominicano ha recibido reconocimiento en varios festivales internacionales, destacándose por sus producciones de alta calidad. En febrero de este año, el cineasta Nelson Carlo de los Santos se convirtió en el primer dominicano en ganar el Oso de Plata en el Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale) como Mejor Director. Además, la película "Sugar Island" de Johanné Gómez fue premiada en el Festival de Venecia (Italia) a principios de este mes, y el documental "Carta Malva, Poniatowska y Dominicana conversan", dirigido por Angélica Noboa Pagán, filmado entre Ciudad de México y Santo Domingo, acaba de ganar el premio a "Mejor documental en lengua extranjera" en el Festival Internacional de Cine de Madrid.

Otras producciones destacadas incluyen "Boca Chica" de Gabriella Moses, "Carpinteros" de José María Cabral, el documental "Ramona" de Victoria Linares y "La hembrita" de Laura Amelia Guzmán.

Impacto de la Ley

Desde la implementación de la legislación cinematográfica, tanto la Dgcine como Adocine han destacado importantes logros. Se estima que la industria ha generado más de 25,000 empleos directos e indirectos, con un 55% ocupados por mujeres, reflejando un avance significativo en la inclusión y equidad de género en el sector.

Y según datos de la ONE, avalados por Dgcine, la cantidad de estudiantes matriculados en las carreras de cine en 2021 era de 858, con 152 estudiantes egresados ese año.

Un informe reciente de la Dgcine revela que la industria ha impulsado el consumo interno y ha llevado a la creación de más de 375 nuevas empresas de servicios y productoras, consolidando empleos estables y sostenibles.

Rodajes nacionales autorizados en 2024Rodajes nacionales autorizados 2023 hasta la fecha Desde enero del año pasado, se han filmado en el país varias producciones nacionales bajo el Artículo 34, incluyendo títulos como "Una ola a la vez", "Reinas", "Urbano", "1998: El rumor", "Jaime Colson", "Dicen por ahí", "Emergiendo", "Boru Pelota (Béisbol, el lenguaje que nos une)", "Mangú", "El arte de vivir", "Mamá Ninón", "Una nueva cultura dominante", "Las jefas", "Juan Canela", "Orgullo de Quisqueya 2", "La 42: la calle de los sueños", "El tiburón", "Tercera edad", "El trayecto" y "El Buen Vivir 2". Se incluyen también en la lista: "La Grande", "Duarte con París", "Primu", "Colosal", "La industria del silencio", "A simple vista", "Víctor", "Bienvenidos al paraíso", "Ercilia Pepín: ejemplo de enseñanza, patriotismo y dignidad", "Picapleitos", "La güira y la tambora", "La llorona", "Historia de la música dominicana III", "La industria urbana", "El silencio de Marcos Tremmer", "Concho", "Día 8", "Melodrama", "Milloneta: el regreso", "I Live Where You Vacation 2", "Churriwood", "Historia de la música dominicana I: merengue", "Tiempo y forma", "Fútbol desde el corazón", "A veces grito", "Matininó", "El dandy dominicano", "Morena", "Cosas menores", "La corta vida de las flores", "La batalla de los ángeles", "Los borrachos", "Valientes", "No salgas", "El padrino", "Marcas emblemáticas 2", "Tesoro", "Bajo el mismo sol", "Unos días al sol", "Mr. Optimus", "El lenguaje del cigarro", "Nieta de mi abuela" y "El ascenso".