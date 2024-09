Almodóvar cumple 75 años en un momento dulce, con un León de Oro y un Premio Donostia

El cineasta Pedro Almodóvar cumplirá 75 años el próximo martes en un momento dulce de su trayectoria en el que le llueven reconocimientos que hasta ahora se le resistían, como el histórico León de Oro de Venecia y a punto de recibir el honorífico Premio Donostia de San Sebastián.

La fecha de su nacimiento tiene anécdota porque, aunque nació el 24 de septiembre de 1949 en Calzada de Calatrava (Ciudad Real, centro de España), él mismo ha contado que no fue inscrito hasta el 25, por lo que tiene dos fechas para celebrar.

En todo caso, será un día después, el 26, cuando reciba el Premio Donostia en el 72 Festival de cine de San Sebastián de manos de la actriz Tilda Swinton, protagonista de 'La habitación de al lado', su primer largometraje en inglés, que le hizo ganar el León de Oro de Venecia el pasado 7 de septiembre.

Una película inspirada en la novela de la estadounidense Sigrid Nunez 'What Are You Going Through' que habla de amistad y de muerte digna, y que Almodóvar presentó como una invitación a rechazar "los discursos del odio".

En 44 años de trayectoria, el cineasta manchego no había logrado ganar hasta ahora el premio a la mejor película en ninguno de los grandes certámenes internacionales, aunque sí tenía el de mejor director de Cannes por 'Todo sobre mi madre' y el de mejor guion por 'Volver'.

Trascendencia

Por eso el de Venecia tiene un valor especial, también por ser el primer León de Oro para una producción española. No obstante, al recibirlo aseguró que le habría venido mejor ganarlo en sus inicios, la época en que visitó por primera vez el certamen con 'Entre tinieblas' (1983).

Almodóvar es el cineasta español con más proyección internacional desde Buñuel. Junto con el catalán Pere Portabella, son los tres únicos a quienes el MoMA ha dedicado una retrospectiva.

La de Almodóvar tuvo lugar en 2016, cuando fue reconocido como "una de las voces más distintivas del cine" y "un provocador contracultural" cuyo trabajo ha contribuido "a la creación de un nuevo orden cultural y social español".

Su pase al Óscar

Si películas como "¿Qué he hecho yo para merecer esto?", "La ley del deseo" y "Matador" fueron una prueba temprana de su talento y su capacidad para innovar, "Mujeres al borde de un ataque de nervios" o "Átame" fueron cruciales para su apreciación al otro lado del Atlántico.

Pero la consagración internacional llegó con sus Óscar por "Todo sobre mi madre" -mejor película extranjera- y "Hable con ella" -mejor guion-. También tiene el Premio Nacional de Cinematografía, la Legión de Honor francesa, el Príncipe de Asturias de las Artes y el León de Oro honorífico de la Mostra de Venecia.

Con el festival de San Sebastián la relación viene de lejos: su primera visita, como debutante, fue con 'Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón' (1980) y dos años después compitió en sección oficial con 'Laberinto de pasiones'.

Pedro Almodóvar ha entregado el Premio Donostia del Festival de San Sebastián a Al Pacino, Woody Allen y Antonio Banderas. Este año él será el galardonado.