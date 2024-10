Zoe Saldaña le pide al Gobierno mantener el apoyo a la industria del cine dominicano

La afamada actriz estadounidense de origen dominicano y puertorriqueño, Zoe Saldaña, se mostró opuesta a que el Gobierno elimine los incentivos a la industria del cine en el proyecto de reforma fiscal que presentará en los próximos días.

La actriz, que recientemente fue galardonada en el Festival de Cannes por su desempeño en la película "Emilia Pérez", que se estrenará en noviembre próximo a través de la plataforma Netflix, habló del tema en un encuentro virtual por Zoom con periodistas, donde abordó diversos tópicos de su carrera.

"Me encantaría que el Gobierno lo revise porque eso detiene la evolución de los cineastas dominicanos y también del cine. No pierdo la esperanza de que un día, en el Festival de Cannes, se proyecte una película dominicana que se destaque y que cuente con el apoyo del Gobierno dominicano", afirmó Zoe Saldaña.

Al destacar la importancia de la vigencia de la Ley de Cine, puso como ejemplo que otros países cuentan con una legislación similar que apoya el desarrollo y la proyección de su industria. "Las películas de Francia, España e Italia, muchas de ellas, tienen el apoyo de sus gobiernos y, cuando van a los festivales, los países se sienten muy orgullosos de estar allí representados", comentó.

Saldaña, quien encarna a "Rita" en la película "Emilia Pérez", también destacó la presencia de producciones internacionales en la República Dominicana. "A nosotros nos conviene la filmación de películas internacionales porque el personal técnico tiene oportunidades para trabajar, además de que nuestra isla se expande con un impacto positivo desde el punto de vista turístico. Esas personas viven de tres a cuatro meses en el país, generan consumo y pagan impuestos", sostuvo.

La galardonada actriz, quien expresó en la entrevista que tiene la esperanza de que "Emilia Pérez" conquiste el Óscar, aseguró que, además de respaldar el cine internacional, el Gobierno debe seguir apoyando la cinematografía nacional. Al concluir la conferencia de prensa, envió un mensaje al pueblo dominicano, recordando que se siente y predica a todo pulmón que es dominicana. "Quiero que siempre sepan que soy dominicana de pura cepa y que todo lo que hago es para enaltecer la cultura dominicana; eso es muy importante", concluyó.

