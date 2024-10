La afamada actriz estadounidense de origen dominicano y puertorriqueño, Zoe Saldaña, se mostró opuesta a que el Gobierno elimine los incentivos a la industria del cine en el proyecto de reforma fiscal que presentará en los próximos días, porque entiende que sería un duro golpe a su desarrollo.

La actriz, que recientemente fue galardonada en el Festival de Cannes por su actuación en la película "Emilia Pérez", que se estrenará en noviembre próximo a través de la plataforma Netflix, habló del tema en un encuentro virtual a través de Zoom con periodistas, en el que abordó diversos tópicos de su carrera.

"Me encantaría que el Gobierno lo revise porque eso detiene la evolución de los cineastas dominicanos y también del cine. No pierdo la esperanza de que un día, en el Festival de Cannes, se proyecte una película dominicana que se destaque y cuente con el apoyo del Gobierno dominicano", refirió Zoe Saldaña.

Al destacar la importancia de la vigencia de la Ley de Cine, puso como ejemplo que otros países cuentan con una legislación similar que apoya el desarrollo y la proyección de su industria. "Las películas de Francia, España e Italia, muchas de ellas, tienen el apoyo de sus gobiernos y, cuando van a los festivales, los países se sienten muy orgullosos de estar allí representados", comentó.

Saldaña, quien encarna a "Rita" en la película "Emilia Pérez", también destacó la presencia de producciones internacionales en la República Dominicana.

"A nosotros nos conviene la filmación de películas internacionales porque el personal técnico tiene oportunidades para trabajar, además de que nuestra isla se expande con un impacto positivo desde el punto de vista turístico. Esas personas viven de tres a cuatro meses en el país, generan consumo y pagan impuestos", sostuvo.

La galardonada actriz aseguró que, además de respaldar al cine internacional, el Gobierno debe seguir apoyando la cinematografía nacional.

La película será estrenada el 13 de noviembre.

"Emilia Pérez"

Al referirse a su destacada participación en la película "Emilia Pérez", del laureado cineasta francés Jacques Audiard, cuyo estreno está previsto para el 13 de noviembre en la plataforma Netflix, contó que se trató de una gran experiencia. La producción cinematográfica, en la que también actúan Karla Sofía Gascón, Selena Gomez y Adriana Paz, fue galardonada en el Festival de Cannes en el apartado de Mejor Interpretación Femenina.

"Esta producción significó mucho para mí. Jacques Audiard ha sido un director muy admirado con el que quería trabajar; era uno de esos sueños pendientes. Mi agencia me llamó y me dijo que él estaba entrevistando para ese proyecto. Cuando lo leí, no sabía si sería posible", dijo.

Pasó un año luego de esa conversación.

"Él me esperó porque yo estaba en otros proyectos, y lo hizo porque sintió que valía la pena para el personaje de Rita. Un año después de terminar la serie "Lioness" viajé a París y de inmediato comencé a trabajar con la música, la coreografía y todo el elenco.

Fue una gran experiencia para mí haber estado en esta película", comentó.

Durante la conversación Zoe Saldaña expresó su emoción al saber que "Emilia Pérez" será estrenada en 190 países a través de Netflix.

La actriz asume rol estelar en Emilia Pérez.

La historia

"Emilia Pérez cuenta la historia de una mujer (mexicana) que nace hombre, pero en realidad es mujer. Lamentablemente vive una vida de violencia, pero añora llegar a ser quien realmente es, una afrolatina marcada por el color. Mi personaje, Rita, aporta un gran mensaje; es un relato de cuatro mujeres que desean encontrar su libertad más auténtica", comentó. La cinta, marcada por la música, el drama y salpicada de humor, muestra a Zoe Saldaña cantando y bailando.

Orgullo dominicano

Zoe se siente y predica a todo pulmón que es dominicana. "Quiero que siempre sepan que soy dominicana de pura cepa y todo lo que hago es para enaltecer la cultura dominicana; eso es muy importante. La dominicanidad no la escondo; en cualquier parte del mundo me declaro así, no solo por lo que digo, sino por cómo me comporto y lo que como. Hace muchos años tomé la decisión de que el mayor impacto que le puedo dar a mi comunidad dominicana y latina es seguir progresando".

A Zoe le gustaría ver a otras artistas latinas asumiendo roles protagónicos en grandes producciones cinematográficas. "Hasta este día no hay una actriz afrolatina que haya llegado a este punto como yo. Sí me encantaría que eso suceda, estoy esperando que pase. Siempre dejo puertas abiertas para eso, pero reconozco que un artista es un camaleón para evitar que le encasillen; le huyo a eso y al estigma de que el color de tu piel te limita. No permitan que los encasillen porque uno es dueño de su identidad".

La artista expresó su agradecimiento al público dominicano que ha apoyado su carrera a través de las diferentes producciones cinematográficas que se han proyectado en el país y las que se exhiben en las plataformas de streaming. Y confesó que ha conversado con su familia sobre la posibilidad de venir a filmar una película en el país, pero aún no se ha presentado la ocasión. "No nos hemos sentado a discutirlo, pero es algo que ya estamos conversando", dijo.

Le gustaría ganar el Óscar Sin entrar en muchos detalles, aseguró que "Emilia Pérez" tiene todos los elementos para conquistar el premio Óscar en la categoría que le corresponda. "Sí. Es una película muy especial; no es algo que puedes comparar, vive fuera de todos los géneros. Esa es una historia en la que no hay que pensar tanto, sino sentir. La verdad es que conmueve y te hace pasar una experiencia muy linda. Jacques Audiard es conocido por ser un hombre de retos en los personajes que uno no consideraría, y durante la película el público lo percibe de inmediato", sostuvo.Sobre la posibilidad de verse ganando en la categoría de "Mejor Actriz", dijo: "Claro que lo deseo, cada niño con inclinación artística ha soñado con ganar un Óscar. De quererlo, claro que lo quiero. Si pasa, sentiré un agradecimiento por el reconocimiento a mi trabajo, al sacrificio; si no pasa, estaré bien. Seguiré actuando, siendo esposa, madre e hija".

De su trayectoria

Zoe Saldaña nace en Nueva Jersey aunque a la edad de 10 años se traslada junto a su madre y sus hermanos a República Dominicana. Allí comienza a dar clases de danza en una prestigiosa escuela y, en su regreso a Estados Unidos a los 17, comienza a sentirse atraída por el mundo de la interpretación. Su primera oportunidad llega en 1998, cuando obtiene un pequeño papel en la serie de televisión ´Ley y Orden´.

Su debut en la gran pantalla tiene lugar en el año 2000 en el filme ´El ritmo del éxito´. Tras este papel las puertas del cine se abren para Zoe Saldaña, que participará en títulos como ´Crossroads´ (2002), ´Dumline´ (2002), ´Piratas del Caribe: La maldición de la Perla Negra´ (2003), ´Adivina quién´ (2005) o ´Star Trek´ (2009).

En 2009 obtiene una gran popularidad al coprotagonizar el afamado filme de James Cameron ´Avatar´, en el que interpreta a Neytiri.