Lady Gaga: Harley Quinn en "Joker" inspira miedo porque provoca a alguien con locura

Lady Gaga da vida en el segundo filme sobre el 'Joker' (el bromista) a la nueva adaptación de Harley Quinn, un personaje que inspira miedo porque "provoca a alguien que tiene problemas mentales", si bien "sus motivaciones no son siempre malas", dijo la actriz y cantante estadounidense en una entrevista con EFE.

Lady Gaga, de 38 años, se pone en la piel de Harley, llamada 'Lee' en 'Joker: Folie à Deux' (Locura de dos), la secuela del director Todd Phillips sobre el personaje del mundo de Batman, que esta vez se convierte en un musical psicológico centrado en la relación de Arthur Fleck/Joker (Joaquín Phoenix) con Harley mientras los dos están retenidos en el hospital psiquiátrico Arkham State.

Arthur, a la espera de ser procesado por el asesinato de varias personas, se enamora de Lee hasta el punto de que acepta y sigue todas las explosiones de locura que tiene ella para provocarlo, como intentar incendiar el centro donde están detenidos.

La obsesión de Lee con 'Joker'

Esta Lee está obsesionada con la otra personalidad de Arthur, la del comediante 'Joker', de una enorme popularidad, y le llega a pedir que no tome la medicación recetada para controlar su locura para que de él salga ese payaso que ella tanto admira.

"Ella ayuda a la audiencia a verlo realmente. Y es complicado porque no siempre sabes lo que está pensando y no siempre estás segura de sus motivaciones. Ella es realmente impredecible y creo que ese es un lugar fascinante", dijo Lady Gaga a EFE.

Reconoció que hay facetas de Lee que le dan miedo, "una de ellas es que está provocando a alguien que tiene problemas mentales y está tratando de atraer a Joker."

En ese sentido se refirió también el director, al decir a EFE que "el problema que Harley encuentra en esta película es que está enamorada de Joker, pero no tiene ningún interés en Arthur."

No obstante, Lady Gaga consideró que el personaje "no solo es una villana, creo que también es un ser humano interesante, que tal vez sus motivaciones no siempre sean malas y eso la hace más complicada y más real. Todas sus acciones son en respuesta al lugar al que la ha llevado la vida", añadió.

"Creo que al mirar a Arthur y a Joker a través de los ojos de Lee, te das cuenta de lo importante que es en este mundo y en la ciudad Gótica de Todd Phillips. Ella ayuda a la audiencia a verlo realmente. Y es complicado porque no siempre sabes lo que está pensando y no siempre estás segura de sus motivaciones.", insistió.

"Ella es realmente impredecible", recalcó Lady Gaga, que al recibir a EFE en un hotel de Londres llevaba toques de payaso, con los ojos muy pintados, un jersey a rayas y tacones negros de gran plataforma.

El aporte musical

Esta segunda película de Todd aporta un tono emocional al principal personaje a través de música y canciones reconocidas -como de Frank Sinatra o Los Carpenter- y que tanto Lee como el 'Joker cantan en varias escenas de la cinta, que permiten amenizar este filme de intensa carga psicológica.

El director reconoció que aportó los tintes musicales tras hablarlo con Phoenix y con la intención de mostrar el lado sentimental de Arthur, del que debía salir el amor.

"Pensamos que, si vamos a hacer otra película y él va a conocer lo que al menos representa el amor en su vida, tal vez salga esa música que está dentro de él", consideró Todd a EFE.

El tema de la salud mental

La película de este director va más allá de mostrar el mundo de 'Joker', sino que envía un mensaje sobre cómo deben abordarse las enfermedades mentales, el impacto en la edad adulta de los abusos que una persona puede sufrir en la infancia (Arthur fue víctima de abusos por parte de su madre) y las consecuencias para la sociedad.

El director "está pidiendo a todos que se detengan un minuto y presten atención a alguien que es diferente y estén dispuestos a ver, ya sabes, todas sus cualidades, ya sean cualidades sorprendentes, cosas que nos puedan enseñar algo", dijo Lady Gaga.

"Creo que cuando te detienes, puedes ser capaz de entender algo sobre alguien (...) al que hubieras pasado por alto y tal vez lo hubieras ignorado", resaltó.