Nick Frost: Me siento cómodo en la comedia de terror porque acabas sabiendo si funciona

El actor y guionista británico Nick Frost, que presenta en el Festival de Cine de Sitges (España) su última película, 'Get away', confesó este sábado que se siente "más cómodo en la comedia de terror, porque acabas sabiendo si va a funcionar o no".

Frost acumula en su carrera numerosos papeles en comedia de terror, con títulos tan populares como la trilogía 'Zombies party' (2004), 'Hot Fuzz' (2007) y 'The World's End' (2013), siempre junto a sus compatriotas el también actor y amigo Simon Pegg y el director Edgard Wright.

Aseguró que se siente "más cómodo actuando en este tipo de películas que mezclan el terror y la comedia", pero que se siente satisfecho "por el solo hecho de actuar, independientemente del género, y de preparar de manera profesional el personaje".

El actor británico, que este sábado recibe del festival el premio honorífico la Máquina del Tiempo, piensa que la base de lo que hace es estar preparado y asegurarse de que puede hacer que todo el mundo tenga una experiencia positiva en el plató donde trabaja.

Sin embargo, indica que "a veces eso es más fácil cuando se trata de una comedia de terror 'indie', con un presupuesto bajo, que en una enorme película de 300 millones de dólares de Hollywood".

Preguntado por la eventualidad de continuar la trilogía, Frost dijo que han hablado los tres de "encontrar alguna historia buena para seguir esas tres películas. Y lo fascinante es que ves a los actores sin evolucionar y que aún nos mantenemos juntos como banda, como reflejo de la evolución de la amistad masculina".

Frost piensa que "para continuar esa serie de comedia de terror tendría que ser una historia que fuera sincera y que a la gente le importe".

Escrita también por Frost, 'Get away' narra la historia de una familia que se encuentra de vacaciones en una remota escapada, pero que da un giro inesperado cuando descubren que la isla está habitada por un asesino en serie.

Dirige la película el neerlandés Stephen Haars, quien reveló que más que 'Wicker man', también ambientada en una isla, en esta ocasión bebe de otras referencias como 'The Shining' ('El resplandor'), que le inspiraron mucho más, pero "'Get away', que se rodó en una isla de Finlandia, es una historia en sí misma, única en su conjunto".

Frost se sienta desde hace 10 años cada día en su mesa y "después de ver películas de terror" se pone a escribir, unas diez páginas diarias, la mayoría de las cuales serán malas, pero el objetivo final es "tener un primer borrador, con la conciencia de que a partir de ahí podrás mejorar el guion".

El actor británico es consciente de que "tienes que dejar tu ego al margen cuando escribes una película, porque en una película está todo el mundo involucrado y todos quieren sentirse que forman parte".

Confiesa que ha disfrutado ser productor, pero "como actor hay cosas que no sabía y que preferiría no saberlas, como cuando tienes que decidir quitar diez páginas del guion", bromea.

