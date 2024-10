Guillermo Arriaga: "México está en un punto de quiebre que saca lo peor de una sociedad"

El cineasta y novelista mexicano Guillermo Arriaga vuelve a las salas de cine con su primer guion, escrito hace más de 30 años, con un retrato de su país que a pesar del paso del tiempo continúa en "un punto de quiebre" en el que las injusticias, el duelo y la venganza reinan sobre la bondad.

"Hay países que tienen puntos de quiebre (...) y en estos sale lo peor de una sociedad. Y México está ahorita en uno de ellos. En ese punto en el que hay contradicciones que terminan empujando a la superficie y que generan violencia".

Así lo explica a EFE Arriaga en una entrevista por la presentación de su nueva película ´A cielo abierto´ (2024), que se estrena el 17 de octubre.

La cinta, codirigida por sus hijos, Mariana y Santiago, sigue la historia de dos adolescentes que pretenden vengar la muerte de su padre en un accidente de tráfico al norte de México, lo que les aventura a embarcarse en una peligrosa búsqueda del culpable ante la falta de respuestas y la no superación del duelo.

Según Santiago, estos relatos surgen "desde adentro" y muchos vienen de lugares "que conoces y que te han marcado a lo largo de la vida".

En el caso del guionista mexicano nominado al Óscar y reconocido por películas como ´Amores Perros´ (2000) o 'Babel" (2006), su infancia no fue sencilla, con varias experiencias que definieron su trayectoria creativa, como cuando con diez años un hombre "casi lo mata" a golpes.

"Cuando tenía diez años un tipo me agarró a batazos, yo nunca supe por qué lo hizo. Durante muchos años tuve la fantasía de vengarme y de decirle, ten un bate y nos vamos a agarrar a batazos.

Era una fantasía recurrente, pero me estaba pesando. No podía seguir preso de esta rabia y me di cuenta de que la venganza no es el camino", relata Arriaga.

El duelo y la venganza como protagonistas

https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/14/1a3f0967d87a8cce1cd85233e003b9c364f0ea2fw.jpg

El ganador del premio Alfaguara 2020 por su libro ´Salvar el fuego´, también coloca a la venganza como "un sentimiento natural en el ser humano", y que es de los principales causantes de los conflictos bélicos.

"Vemos ahora cómo en los conflictos armados mundiales de países que llevan 3,000 años peleándose por venganza lo único que ha sucedido es que esta ha creado una espiral de violencia. La venganza no termina por suceder", sostiene.

Además, también recuerda que esta "barbarie" no solo aparece en México o en el conflicto palestino-israelí, sino que países como Alemania "mataron hace 80 años a veintitantos millones de personas" y que en España "todas las masacres y tumbas no se acabaron con la guerra civil".

Santiago, debutante en la dirección junto a su hermana, enfatizó sobre la exploración del duelo a través de cada uno de los personajes porque "no se experimenta de la misma manera en todos y hay muchos duelos distintos en México".

Su progenitor concuerda con él en sus conclusiones al buscar la raíz del duelo y añade que en la pérdida de un ser querido pueden pasar "20, 30, 40 o 50 años y seguimos sin superarlo, al igual que hay países que llevan décadas sin resolver sus conflictos y siguen peleándose".

Tras la vuelta al éxito del novelista después de la publicación de ´El Salvaje´, casi 20 años más tarde de su anterior libro, Arriaga confiesa que su próxima obra no se parecerá a estas últimas.

"Uno cree que tiene control sobre las historias, pero la verdad es que uno es prisionero y esclavo de las historias. Las historias te exigen ser contadas, y tengo muchas historias. Pero hay una que dice, o me cuentas o te ahorco. Y por eso estoy contando esta", concluyó.