Las películas dominicanas "Pepe" y "Olivia & Las Nubes" compiten en el Festival de Tokio

Las películas dominicanas "Pepe", del director Nelson Carlo de los Santos, ganadora del Oso de Plata a la Mejor Dirección en la Berlinale de Berlín, Alemania, y el filme animado en 2D "Olivia & Las Nubes", dirigido por Tomás Pichardo y producido por Amelia del Mar Hernández y Fernando Santos Díaz, participan en el Festival Internacional de Cine de Tokio (TIFF), que se inauguró hoy en esa nación.

La producción cinematográfica "Olivia & Las Nubes" ha sido reconocida este año en la 77ª edición del Festival Internacional de Cine de Locarno, donde recibió una Mención Especial en la prestigiosa sección Concorso Cineasti del Presente.

Para su participación en el TIFF, "Olivia & Las Nubes" recibió la colaboración del Instituto Cervantes de Tokio, que auspicia el subtitulado de la película dominicana, entre otras iniciativas.

La película "Pepe" del cineasta dominicano Nelson Carlo de los Santos es una coproducción internacional entre República Dominicana, Namibia, Alemania y Francia, y tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Berlín de 2024, donde compitió por el Oso de Oro.

Latin Beat

"Olivia & Las Nubes" compite en Latin Beat (LBFF), el festival de cine latino en Japón que se celebra en el marco del TIFF.

Este año, el LBFF celebra su edición número 21 con seis cintas, entre ellas el último trabajo de Pedro Almodóvar: "The Room Next Door" ("La habitación de al lado", 2024), protagonizada por Julianne Moore y Tilda Swinton.

"Se tratarán temas variados que ya se han visto en ediciones anteriores del LBFF, como el narcotráfico, la transexualidad y la política", explica Alberto Calero, productor y director de programación del festival.

El Instituto Cervantes de Tokio, por segundo año, colabora con el festival a través del apoyo a la traducción y subtitulado de películas en español. En esta ocasión, la película seleccionada es "Olivia & Las Nubes", una fábula sobre las complejidades del amor a través de la animación.

Este largometraje animado, producido por Amelia del Mar Hernández y Fernando Santos, es el primer largometraje animado realizado en el país utilizando técnicas artesanales mixtas como Stop Motion, Cut Out, dibujo sobre fílmico y rotoscopia, entre otras. Contó con la participación de más de 15 artistas, diseñadores, ilustradores y animadores locales e internacionales.

Este año, el festival también incorpora cintas de terror, como "El llanto", de Pedro Martín-Carrero, con la actuación de Ester Expósito, y películas sobre animales, como el filme experimental "Pepe", del dominicano Nelson Carlo de los Santos Arias.

"Olivia & Las Nubes"

Los actores Héctor Aníbal y Olga Valdez dan voz a los protagonistas Ramón y Olivia, acompañados por Fery Cordero, Dominique Goris, Fidia Peralta, César Calcagno, Lill Marie Taveras, Rebecca Dalmasí y la participación especial de la ilustre artista plástica Elsa Núñez, quien presta su voz a doña Olivia.

"Pepe"

Pepe es una película dramática de 2024 escrita y dirigida por Nelson Carlo De Los Santos Arias. La cinta, protagonizada por Jhon Narváez y Sor María Ríos, cuenta en la voz de Pepe, el primer y último hipopótamo muerto en América, que aparece como fantasma, su historia con la poderosa tradición oral de estas comunidades.

Inauguración

El Festival Internacional de Cine de Tokio (TIFF) comenzó este lunes en la capital nipona con la cinta colombiana "Adiós al amigo" (2024), del director Iván D. Gaona, que compite por el gran premio en su 37ª edición.

El certamen, que se celebra del 28 de octubre al 6 de noviembre, inició con una alfombra roja en el barrio tokiota de Hibiya, donde acudieron directores y actores internacionales para apoyar sus filmes. Tras la alfombra roja se proyectó la película nipona "11 Rebels" ("11 rebeldes"), del director Kazuya Shiraishi.

"Adiós al amigo", que tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Varsovia en octubre, llega a Japón acompañada de su director, Iván David Gaona, conocido por su ópera prima "Pariente" (2016), que se presentó en Venecia y Toronto, y por sus premiados cortometrajes exhibidos en todo el mundo.

La cinta, basada en la guerra civil de Colombia de 1902 (Guerra de los Mil Días), es un western histórico sobre el perdón y la reconciliación, que muestra la memoria política y bélica del país desde el punto de vista de campesinos convertidos en soldados y reclutados contra su voluntad.

Además de la película colombiana, también competirán en la sección oficial la brasileña "Enterre Seus Mortos" ("Entierre a sus muertos"), de Marco Dutra; la portuguesa "Os Papéis do Inglês" ("Los papeles del inglés"), de Sérgio Graciano; y la francesa "À Son Image" ("A su imagen"), del director Thierry de Peretti, entre otras.

Entre las cintas asiáticas destacan "Lust in the Rain" ("Lujuria bajo la lluvia"), del japonés Shinzo Katayama, y "The Unseen Sister" ("La hermana invisible"), del realizador taiwanés Midi Z.

Esta 37ª edición del TIFF contará con el actor hongkonés Tony Leung como presidente del jurado, aclamado por cintas como "A City of Sadness" ("Ciudad doliente", 1989) y el filme de Wong Kar-wai "In the Mood for Love" ("Deseando amar", 2000).

'Gladiator II'

Por primera vez este año, el TIFF incorpora una sección conocida como "Centerpiece", donde se estrenará en Japón la muy esperada secuela "Gladiator II", de Ridley Scott, lo que marcará la primera visita a Japón del irlandés Paul Mescal.

Fuera de competición, se proyectarán "Nightbitch", de Marielle Heller, con la actuación de Amy Adams; "A Real Pain", dirigida y protagonizada por Jesse Eisenberg; y "Emmanuelle", del francés Audrey Diwan, con la actuación de Noémie Merlant.

Como película de apertura del festival se ha seleccionado "11 Rebels" ("11 rebeldes"), de Kazuya Shiraishi, mientras que la clausura será con "Marcello Mio", de Christophe Honoré.

"La clave es la continuidad y el compromiso con las instituciones japonesas y españolas. El año pasado ayudamos a promocionar 'El sueño de la sultana' en el TIFF con el Instituto Etxepare, y esta será la película que el viernes inaugure nuestra muestra de animación hispanoparlante Doki Doki Animación con Ñ", explicó a Efe el director del centro, Víctor Andresco.

Este año marca el tercero después de catorce en el que el TIFF otorga el Premio Akira Kurosawa, que se entrega a directores por sus contribuciones al cine global. En ediciones pasadas, cineastas como Steven Spielberg han sido galardonados, y este año recae en el director japonés Sho Miyake y la taiwanesa Fu Tien-yu.

