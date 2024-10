Francis Ford Coppola recibirá el Premio a la Trayectoria del AFI

Francis Ford Coppola recibirá el 50o Premio a la Trayectoria AFI, anunció el martes el Instituto Estadounidense del Cine.

Coppola, quien recientemente estrenó su épica "Megalopolis ("Megalópolis"), será homenajeado en una gala en el Teatro Dolby de Los Ángeles el 26 de abril. El cineasta de 85 años será el 50º receptor del premio que se entregó por primera vez a John Ford en 1973.

"Francis Ford Coppola es un artista sin igual, que ha creado obras fundamentales en el canon del cine estadounidense y también ha inspirado generaciones de cineastas que ahora encarnan su arte y su espíritu independiente", dijo la productora Kathleen Kennedy, presidenta de la junta directiva del AFI.

Coppola estrenó "Megalopolis", una épica romana ambientada en una Nueva York futurista en septiembre. La película, que debutó en el Festival de Cine de Cannes, recibió críticas mixtas y fue un fracaso en taquilla. Sin embargo, Coppola ha dicho que se sintió obligado a hacer "Megalopolis" como artista, no como empresario. El cineasta financió la película con fondos propios.

Preocupación por el dinero

"Todos están tan preocupados por el dinero. Yo digo: Denme menos dinero y más amigos", dijo Coppola a The Associated Press en entrevista. "Los amigos son valiosos. El dinero es muy frágil. Podrías tener un millón de marcos en Alemania al final de la Segunda Guerra Mundial y no podrías comprar una barra de pan".

La homenajeada del AFI del año pasado fue Nicole Kidman. Otros galardonados recientes incluyen a John Williams, Mel Brooks, Denzel Washington y Julie Andrews.

Trayectoria

Francis Ford Coppola nace el 7 de abril de 1939 en Michigan (Estados Unidos) en el seno de una familia de artistas. Hijo del músico Carmine Coppola y la actriz Italia Coppola , a la edad de 9 años enferma gravemente de poliomielitis y es durante su convalecencia cuando comienza a sentirse atraído por el mundo del cine. En 1957, a los 18 años, se matricula en la Universidad de Hofstra y comienza sus estudios en Artes Dramáticas, donde sobresaldría gracias a sus grandes dotes artísticas y establecería sus primeros contactos. Finalmente se gradúa en 1960 en la prestigiosa Universidad de Los Ángeles.

nace el 7 de abril de 1939 en Michigan (Estados Unidos) en el seno de una familia de artistas. Hijo del músico Carmine y la actriz Italia , a la edad de 9 años enferma gravemente de poliomielitis y es durante su convalecencia cuando comienza a sentirse atraído por el mundo del cine. En 1957, a los 18 años, se matricula en la Universidad de Hofstra y comienza sus estudios en Artes Dramáticas, donde sobresaldría gracias a sus grandes dotes artísticas y establecería sus primeros contactos. Finalmente se gradúa en 1960 en la prestigiosa Universidad de Los Ángeles. Sus primeros trabajos como director llegan a poco después con películas eróticas de bajo presupuesto y en 1962 conoce a Roger Corman, con quien establece una sólida relación profesional. El primer trabajo para Corman, ‘Dementia 13’, llega en 1963 aunque no es hasta 1966 cuando Coppola dirige su primer título destacable, ‘Ya eres un gran chico’, al que seguirían otros como ‘El valle del arco iris’ o ‘The rain people’, por la que gana una Concha de Oro en el Festival de San Sebastián.

aunque no es hasta 1966 cuando dirige su primer título destacable, ‘Ya eres un gran chico’, al que seguirían otros como ‘El valle del arco iris’ o ‘The rain people’, por la que gana una en el Festival de San Sebastián. En 1969 funda su propia compañía cinematográfica y un año después gana su primer Oscar como guionista de ‘Patton’. En 1972 Paramount le encarga la dirección y el guión de ‘El Padrino (The Godfather)’, una propuesta que le cambiaría la vida ya que se convirtió en todo un fenómeno de taquilla y se hizo con tres premios Oscar. La segunda parte de la película, estrenada en 1974, logra mantener el éxito de la primera y le consagra como cineasta . El fracaso económico de su siguiente gran proyecto , ‘Apocalypse Now’ en 1977, marcaría por completo la siguiente década del director, en la que realizaría numerosas películas de menor presupuesto.

. , ‘Apocalypse Now’ en 1977, marcaría por completo la siguiente década del director, en la que realizaría numerosas películas de menor presupuesto. En 1991 decide llevar a cabo ‘El Padrino III’ que, aunque recibe muy buenas críticas y nominaciones, no obtiene el éxito de las anteriores. A este título le siguen una nueva versión de ‘Drácula’ (1992), ‘Jack’ (1996) o ‘The Rainmaker’ (1997). Durante toda su trayectoria como cineasta, Coppola desarrolla también su faceta como productor.