"Venom 3" encabeza las taquillas otro fin de semana; "Here" decepciona

Venom: The Last Dance continúa dominando la taquilla. Descubre por qué esta película de Sony, con Tom Hardy como protagonista ( AP )

"Venom: The Last Dance" disfrutó de otro fin de semana en la cima de la taquilla norteamericana. El lanzamiento de Sony protagonizado por Tom Hardy agregó 26,1 millones de dólares en ingresos, según las estimaciones de los estudios el domingo.

Fue un fin de semana relativamente tranquilo para los cines de Norteamérica previo a las elecciones, que son el martes. Las listas fueron dominadas por grandes éxitos de estudios, como "Venom 3", "The Wild Robot" y "Smile 2", mientras que al público no le gustó la reunión de Tom Hanks, Robin Wright y Robert Zemeckis en "Here". Treinta años después de "Forrest Gump", "Here" se estrenó con solo 5 millones de dólares de 2.647 salas.

"Venom 3" solo cayó 49% en su segundo fin de semana de estreno, una baja pequeña para una película de superhéroes, aunque no se estrenó exactamente como tal. En dos semanas, la película ha recaudado más de 90 millones de dólares a nivel nacional; las primeras dos se estrenaron con más de 80 millones. A nivel global, ya superó el umbral de los 300 millones de dólares.

Mientras tanto, "The Wild Robot" de Universal e Illumination sigue atrayendo a los espectadores incluso seis semanas después (e incluso disponible por video bajo demanda), colocándose en segundo lugar con 7,6 millones de dólares, un aumento del 11% desde el fin de semana pasado. El encantador animado ha recaudado más de 121 millones de dólares en América del Norte y 269 millones de dólares a nivel mundial.

https://resources.diariolibre.com/images/binrepository/thumbnail-55004849871-3_15128305_20201105212937.jpg Tom Hardy, protagonista de Venom.

Sigue rezagada

La taquilla general sigue rezagada respecto de 2023 en casi un 12%. Pero se espera que las películas de fin de año den a la industria un impulso de fin de año con títulos como "Gladiator II" y "Wicked" en camino.

"En un par de semanas, se volverá mucho más competitivo", dijo Paul Dergarabedian, analista senior de medios en Comscore.

A continuación, la venta estimada en taquillas de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore:

1. "Venom: The Last Dance", 26,1 millones de dólares.

2. "The Wild Robot", 7,6 millones

3. "Smile 2", 6,8 millones

4. "Conclave", 5,3 millones

5. "Here", 5 millones

6. "We Live In Time", 3,5 millones

7. "Terrifier 2", 3,4 millones

8. "Singham Again", 2,1 millones

9. "Beetlejuice Beetlejuice", 2,1 millones

10. "Bhool Bhulaiyaa 3", 2,1 millones de dólares.