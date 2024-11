Lizbeth Santos: "Cristina no es un símbolo sexual ni una madre que se dedica al hogar"

La película Pérez Rodríguez, dirigida por el cineasta Humberto Tavárez, se estrenó recientemente en las salas de cine del país. Esta producción cinematográfica retrata la vida familiar dominicana.

Un elenco estelar, liderado por figuras como Cuquín Victoria, Luis José Germán, Stephany Liriano, Lizbeth Santos, Joshua Wagner y Xiomara Rodríguez, asume los roles protagónicos en la película, producida por Lantica Studios.

La actriz Lizbeth Santos reveló detalles sobre su participación en Pérez Rodríguez, en la que interpreta a "Cristina".

Has participado en otras películas, ¿qué significó para ti asumir tu rol en esta?

Cristina es una mujer de mucho carácter, fuerte, exitosa, lo que para muchos hombres podría resultar intimidante. Al haberse enfocado en ser una profesional exitosa, tal vez su vida personal y amorosa pasó a un segundo plano.

Es el típico ejemplo de: "Mujer, prepárate para la vida, para que no necesites de nadie. Estudia y sé la mejor en lo que vayas a hacer..." Cuando finalmente una mujer se prepara, la sociedad siente que ya es tarde para formar una familia y que tal vez se le fue la oportunidad.

Una sociedad que no toma en cuenta cuáles son los deseos, sueños y metas de una mujer, porque asume que todas, sin excepción, quieren casarse y tener hijos, lo cual no siempre es el caso.

Y cuando una mujer no sigue ese camino, la sociedad tiende a ver su vida como un "fracaso" o un signo de que le falta algo.

Al interpretar a Cristina pude sentir todas esas presiones que muchas mujeres enfrentan al llegar a una edad madura sin haberse casado ni tenido hijos. Es una presión innecesaria y dolorosa.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/05/whatsapp-image-2024-10-31-at-10.19.10-am--4.jpeg Luis José Germán junto a Lizabeth Santos. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/05/whatsapp-image-2024-10-31-at-10.19.09-am.jpeg Lizbeth Santos junto al destacado actor Cuquín Victoria. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/05/whatsapp-image-2024-10-31-at-10.19.10-am--2.jpeg Las actrices Xiomara Rodríguez y Lizbeth Santos. (FUENTE EXTERNA)

En el plano profesional, ¿cómo impacta tu carrera?

Lo veo como un gran activo porque, a diferencia de los roles que he interpretado antes, Cristina no es un símbolo sexual ni una madre que se dedica al hogar, es una mujer fría, distante, enfocada en sí misma, completamente distinta a todos los personajes que he asumido.

Por eso, este rol es una oportunidad para salir del prototipo con el que estoy más acostumbrada y ofrecer un trabajo actoral diferente al que el público ya ha visto en mí.

¿Qué puedes comentar sobre la psicología del personaje?

Cristina vive bajo el estigma de "la jamona", algo inexplicable para su familia y quienes la rodean, porque no entienden por qué, siendo una mujer hermosa, inteligente y exitosa, no ha formado una familia.

Esto, a nivel emocional, puede ser muy hiriente, porque el hecho de no formar una familia no significa necesariamente que una mujer lo haya querido.

Existen muchas razones por las cuales esto no ha sucedido: tal vez la paz y el amor propio sean más importantes que tener una pareja; tal vez el desarrollo y el crecimiento personal son prioritarios; o tal vez la mujer prefiere el arraigo familiar y la comodidad que le ofrece.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/05/whatsapp-image-2024-10-31-at-10.19.08-am.jpeg Lizbeth Santos.

"Hay incluso mujeres que comparan a sus parejas con un padre "ejemplar" y sienten que nadie más podría igualarlo. Todo esto genera frustración, confusión y dolor, especialmente cuando se contrasta con las presiones sociales sobre lo que debe ser una mujer" Lizbeth Santos Actriz “

¿Cuál fue la motivación principal para aceptar la propuesta: estar en la pantalla o el guion?

Definitivamente, el guion. Desde que leí sobre los matices y la profundidad de Cristina, me enamoré del personaje. El contexto de ser ella me atrajo muchísimo.

Quise hacerlo como una dedicatoria a todas mis amigas solteras que han decidido no ser madres por elección, a todas las que han decidido ser "mujeres distintas" según lo establecido por la sociedad. ¡Me encantó!

¿Por qué deberíamos ir a verla?

Porque es un reflejo de la típica familia dominicana, vista bajo el lente del patriarcado, que, aunque intenta hacer el bien, puede ser muy dañino.

La película muestra los secretos, las debilidades, la doble moral, el cuidado excesivo de las apariencias y esa necesidad de mostrar una imagen de familia perfecta, aunque en privado todo sea disfuncional.

A través de un enfoque algo satírico, inteligente y sarcástico, se expone nuestra idiosincrasia familiar. Al final de la película cada espectador verá reflejada algo de su propia dinámica familiar. No somos tan diferentes, sea cual sea nuestro apellido: Ramírez, Batista, Santos, Tavárez, o incluso Vicini... todos tenemos algo de "Pérez Rodríguez".

Sinopsis

Una historia sobre la dominicanidad y el sinsentido de los lazos familiares, contada a través de tres celebraciones, exponiendo las idiosincrasias y secretos de la familia Pérez Rodríguez. La identidad dominicana y los pequeños-grandes dramas familiares tienen espacio en "Pérez Rodríguez".