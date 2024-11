Estrenan el primer tráiler y póster de "El Amateur: Operación Venganza"

Ya están disponibles el primer tráiler y póster de "El Amateur: Operación Venganza"de 20th Century Studios.

El nuevo thriller de espionaje protagonizado por el ganador del Premio Oscar Rami Malek (Bohemian Rhapsody) y el nominado al Premio Oscar Laurence Fishburne (What's Love Got to Do with It) estrena en los cines de Latinoamérica el 10 de abril de 2025.

Espionaje y acción

Charlie Heller (Malek) es un brillante pero profundamente introvertido decodificador de la CIA que trabaja desde una oficina en el sótano de la sede en Langley, cuya vida da un vuelco cuando su esposa es asesinada en un ataque terrorista en Londres.

Cuando sus supervisores se niegan a tomar medidas, él decide tomar el asunto en sus propias manos embarcándose en un peligroso viaje por todo el mundo para localizar a los responsables. Su inteligencia se convierte en su arma más poderosa para eludir a sus perseguidores y lograr su venganza.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/15/afiche-amateur.jpg

La película también está protagonizada por Rachel Brosnahan, Caitríona Balfe, Jon Bernthal, Michael Stuhlbarg, Holt McCallany, Julianne Nicholson, Adrian Martinez, Danny Sapani y Laurence Fishburne.

"El Amateur: Operación Venganza" está dirigida por James Hawes. El guion es de Ken Nolan y Gary Spinelli basado en la novela de Robert Littell. La película está producida por Hutch Parker, p.g.a., Dan Wilson, p.g.a., Rami Malek, Joel B. Michaels, con JJ Hook como productor ejecutivo.