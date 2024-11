Josh O'Connor coprotagonizará la próxima película de Steven Spielberg, prevista para 2026

El actor británico Josh O'Connor, conocido por representar al príncipe Carlos en la tercera temporada de la serie 'The Crown', protagonizará la próxima película de Steven Spielberg junto a Emily Blunt ('Oppenheimer'), según publican las dos principales revistas culturales de EE.UU..

El laureado director, ganador de tres premios Óscar (mejor dirección y mejor película por 'Schindler´s List' y mejor director por 'Saving Private Ryan'), trabaja ya en su próximo filme producido por Amblin y Universal, que tiene previsto su estreno el 15 de mayo de 2026, precisó The Hollywood Reporter.

O'Connor, que ha ganado relevancia por su papel en 'Challengers' junto a Zendaya y Mike Faist, se une al proyecto en el que ya se había anunciado la participación de Blunt, Colin Firth ('The King's Speech'), Colman Domingo ('Rustin') y Eve Hewson ('Bridge of Spies').

Josh O´Connor protagonizará la próxima película de Steven Spielberg. pic.twitter.com/eeKCoTt7Bb — Fuera de Plano (@FueraPlano) November 18, 2024

Para esta nueva cinta, Spielberg contará con el guionista David Koepp, con quien ya colaboró en algunos de sus grandes éxitos como 'Jurassic Park', 'War of the Worlds' o 'Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull'.

La productora será Kristie Macosko Krieger, que ya ejerció como tal en 'West Side Story' (2021).

Todavía no se ha dado a conocer cuál será la trama de la película, pero según recoge la revista Variety, Universal la ha descrito como "un nuevo evento cinematográfico".