Javier Bardem en el nuevo remake de la película 'El cabo del miedo'

Javier Bardem se une a Martin Scorsese en la producción de 'El cabo del miedo', un thriller televisivo que no te puedes perder. ( EFE )

El actor español Javier Bardem protagonizará en el papel de villano un nuevo 'remake' de 'El cabo del miedo' ('Cape Fear', en inglés), en esta ocasión en una serie de televisión para Apple TV que reunirá la trama de las dos versiones cinematográficas de 1962 y 1991.

Según relata el medio Deadline, la serie está producida por dos 'pesos pesados' de Hollywood: Martin Scorsese (quien dirigió la versión de 1991, protagonizada por su fiel Robert de Niro) y Steven Spielberg (quien a su vez la produjo) y a ellos se une Bardem como productor ejecutivo a la par que protagonista.

La serie constará de diez episodios y apenas incorporará nuevos elementos de guion con respecto a las dos películas del mismo nombre, basadas en la novela 'The executioners' de John McDonald.

'El cabo del miedo' es un thriller en el que una pareja de exitosos abogados que navega en un barco de su propiedad se ve sorprendido por una violenta tormenta. En medio de la tensión provocada por la tempestad, aparece en el barco Max Cady (Javier Bardem), un ex presidiario que acaba de salir de la cárcel y que tiene cuentas que saldar con la pareja de abogados

Trayectoria

Nace en el seno de una importante familia de actores (es hijo de la actriz Pilar Bardem y sobrino del director Juan Antonio Bardem) y, aunque de niño se muestra interesado por el Rugby, pronto comienza a sentirse atraído por seguir los pasos de sus familiares. Su primer pequeño papel tiene lugar en 1974 en la serie de televisión ´El pícaro´ y en 1980, a la edad de 11 años, realiza una aparición como extra en el filme protagonizado por su madre ´El poderoso influjo de la luna´.

Aunque realiza diversos trabajos en televisión, no es hasta 1990 cuando obtiene su primer papel importante al ser escogido por Bigas Luna para participar en el filme ´Las edades de Lulú´. Un año más tarde trabaja por primera vez junto a Almodóvar en ´Tacones Lejanos´, gracias a la cual es elegido por el cineasta para protagonizar ´Jamón, jamón´ junto a Penélope Cruz, que años más tarde se convertiría en su esposa. Posteriormente trabaja en multitud de títulos que le convierten en uno de los actores españoles más reconocidos, muchos de ellos bajo las órdenes del director manchego. Ejemplo de ello son ´La teta i la lluna´, ´Boca a boca´, ´Más que amor, frenesí´, ´Carne trémula´, ´Perdita Durango´, ´Entre las piernas´, ´Los lunes al sol´ o 'Mar adentro´.

Su primer papel en Hollywood llega en 2002 de la mano del actor John Malkovich en su primer trabajo como director en ´Pasos de baile´. Su papel en la película de Alejandro Amenábar ´Mar Adentro´ le proporciona una gran fama mundial y un gran reconocimiento por parte de la crítica internacional. Esta fama se consolida gracias a su papel exitosos filmes de Hollywood, como ´No es país para viejos (No Country For Old Men)´ –papel por el que obtiene el Oscar a Mejor actor de reparto-, ´El amor en los tiempos del cólera´, ´Vicky, Cristina, Barcelona´ o ´Biutiful´.