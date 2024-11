La deslumbrante carrera de Scarlett Johansson

Tras 32 años en activo, asesora una fructífera filmografía, ha participado en películas de prestigiosos directores como Woody Allen y los hermanos Coen y ha protagonizado a la Viuda Negra en la saga de`Los Vengadores´.

Considerada una de las actrices más rentables de la historia del cine, ha sido reconocida, entre otros, con dos premios BAFTA y el César de Honor de la Academia francesa.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/23/55015217595-2.jpg A sus 40 años, Scarlett Johansson puede presumir de una gran filmografía. (EFE/ DANIEL GÓNZALEZ)

Primeros pasos

Scarlett Johansson nació el 22 de noviembre de 1984 en Nueva York (EEUU). Es hija del arquitecto de origen danés Karsten Johansson y de Melanie Sloan, ésta hija de una familia de origen judío de la localidad bielorrusa de Minsk.

Tanto la madre, productora de cine, como el abuelo, director y guionista cinematográfico, influyeron en su interés por la industria del séptimo arte. Su nombre es un homenaje al personaje de Scarlett O'Hara, la protagonista, interpretada por Vivien Leigh, del clásico "Lo que el viento se llevó".

Desde muy pequeña combinó las clases de ballet con la formación teatral en el prestigioso Lee Strasberg Theatre and Film Institute y en el Professional´s Children School de Manhattan.

Interesada por la interpretación, realizó audiciones de anuncios, y a los ocho años participó en la obra de teatro "Sophistr". Un año después debutó en la gran pantalla con un pequeño papel en la comedia fantástica de Rob Reiner "North" (1994).

Tras varias interpretaciones, entre ellas 'Solo en casa 3' (1997), el filme que la confirmó como una de las grandes promesas del cine estadounidense fue "El hombre que susurraba a los caballos" (1998) de Robert Redford.

Su papel como joven seductora en "El hombre que nunca estuvo allí" de los hermanos Coen no pasó desapercibido y la situó en el foco mediático.

Considerada una de las mujeres más atractivas del mundo, fue reconocida como la mujer más sexy por la revista ´Esquire´ por su natural belleza e impresionante figura. Sin embargo, la intérprete ha expresado su descontento con esta clasificación y ha reivindicado sus notables dotes dramáticas.

Evolución artística

La actriz ganó mayor notoriedad en 2003, cuando tan solo tenía 18 años, con dos películas que sedujeron al público y a la crítica y tuvieron dos nominaciones al Globo de Oro como mejor actriz: 'Lost in Translation' (Sofia Coppola), por la que ganó también un premio BAFTA, y 'La joven de la perla' (Peter Webber).

La participación en estos filmes la convirtieron en musa del cine independiente y supusieron el inicio de una sólida carrera. Posteriormente se hicieron frecuentes sus apariciones en los rodajes del cineasta Woody Allen: 'Match Point' (2005), 'Scoop' (2006) y 'Vicky Cristina Barcelona' (2008).

Entre los títulos más relevantes de su filmografía también destacan 'Ghost World' (2001), 'La dalia negra' (2006), 'El truco final (El prestigio)' (2006) y 'Her' (2013), además de sus apariciones en la saga de Los Vengadores.

Cuando tan solo tenía 29 años, la Academia de Cine francesa la premió con un César de Honor en reconocimiento a su larga carrera profesional.

La actriz ha revelado la decepción que le produjo ser rechazada en proyectos importantes como el papel de la astronauta Ryan Stone en "Gravity" (2013), del director mexicano Alfonso Cuarón. Aunque consideró abandonar la interpretación, la frustración no detuvo su ascenso en la industria.

En 2020 fue nominada al Premio Óscar en las dos categorías a mejor actriz principal y mejor actriz de reparto por su papel en "Jojo Rabbit" (Taika Waititi) e "Historia de un matrimonio" (Noah Baumbach).

Su último estreno ha sido "Fly Me To The Moon", un drama romántico sobre el alunizaje del Apolo XI. Johansson será la nueva protagonista de la próxima película de ´Jurassic Park´, cuyo estreno está previsto en verano de 2025.

La etapa Marvel

Scarlett Johansson alcanzó la mayor popularidad a nivel mundial con su presencia en el universo cinematográfico de Marvel Studios, consolidándose como una de las actrices más aclamadas de Hollywood.

La actriz interpretó durante más de una década a Natasha Romanoff, conocida también como la Viuda Negra de Los Vengadores, y se convirtió en la estrella femenina de cine más taquillera de la historia.

Su primera participación para Marvel fue en "Iron Man 2" (2010). Asimismo, estuvo en el reparto de "The Avengers" (2012), "Capitán América: El Soldado del Invierno" (2014), "Avengers: La Era de Ultrón" (2015), "Capitán América: Civil War" (2016), "Avengers: Infinity War" (2018) y "Avengers: Endgame" (2019).

Sus papeles en las películas de superhéroes la catapultaron como una de las actrices más reconocidas del cine de acción y la convirtieron en una de las mejor remuneradas de Hollywood, con un salario de 20 millones de dólares.

Además, cuenta con su propia película en solitario: `Black Widow´ (2021), que le valió un enfrentamiento con Disney por su estreno simultáneo en salas y en "streaming".

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/23/55015217595-4.jpg Scarlett Johansson junto a su pareja sentimental, Colin Jost en el Festival de Cannes de 2023. (EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO)

Aunque posteriormente llegaron a un acuerdo económico, la actriz llegó a demandar a la compañía de entretenimiento por incumplimiento de contrato, al limitar los beneficios que ella se llevaba por taquilla. A pesar de este distanciamiento, Disney ha anunciado que regresa a la órbita Marvel como productora ejecutiva de "Thunderbolts".

Tres décadas después de su debut, Scarlett Johannson acredita una de las trayectorias más robustas de la industria cinematográfica. La revista "Time" la ha reconocido como una de las personalidades más influyentes del mundo.