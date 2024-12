Las películas 'I Saw the TV Glow' y 'Anora' lideran las nominaciones de los premios Spirit

La película sobre una trabajadora sexual 'Anora', de Sean Baker, y el filme de un adolescente que se adentra a un mundo sobrenatural 'I Saw the TV Glow', de Jane Schoenbrun, encabezan las nominaciones de los próximos premios Spirit que reconocen lo mejor del cine independiente.

Ambas películas recibieron un total de seis nominaciones entre las que destacan la de mejor película, un apartado en el que también compiten la popular comedia negra de horror 'The Substance', y los dramas 'Sing Sing' y 'Nickel Boys'.

Bautizados como "los Óscar del 'indie'", los premios Spirit, que se entregarán el 22 de febrero, solo reconocen a películas cuyo presupuesto no supere los 30 millones de dólares, una cifra bastante baja para los estándares de los estudios de Hollywood.

El apartado de mejor ópera prima lo disputarán las películas 'In the Summers', de la colombiana-estadounidense Alessandra Lacorazza Samudio; 'Janet Planet', de la acreedora al Pulitzer Annie Baker; 'Didí', de Sean Wang; 'The Piano Lesson', de Malcolm Washington; y 'Problemista', del salvadoreño Julio Torres.

Baker y Schoenbrun también se enfrentarán en la categoría de mejor director con Brady Corbet por 'The Brutalist'; el mexicano Alonso Ruizpalacios por 'La cocina'; y el director iraní Ali Abbasi que sigue la historia de Donald Trump.

Categorías

Demi Moore en su nueva película The substance.

Las categorías interpretativas, que desde 2022 son neutrales en cuanto al género, tiene entre sus competidores a mejor actor a Demi Moore ('The Substance'); Amy Adams ('Nightbitch'); Mikey Madison ('Anora'); June Squibb ('Thelma'); Ryan Destiny ('The Fire Inside'); Hunter Schafer ('Cuckoo'); Colman Domingo ('Sing Sing'); Keith Kupferer ('Ghostlight'); Justice Smith ('I Saw the TV Glow'); y a Sebastian Stan ('The Apprentice').

La productora A24 volvió a liderar todas las nominaciones con 19 este año, superando las 11 que alcanzó en 2023. Netflix solo cuenta con 9 nominaciones.

La ceremonia de entrega de los Premios Spirit se llevará a cabo el sábado 22 de febrero de 2025 en la playa de Santa Mónica (California) y contarán con Aidy Bryant como presentadora. La ceremonia presencial se transmitirá en vivo en los canales de IMDb y Film Independent YouTube.