10 de las películas más taquilleras de 2024: un año dominado por secuelas

El 2024 ha sido un año en el que la nostalgia ha sido un ingrediente esencial en la fórmula del éxito comercial en las salas de cine, ya que las películas más taquilleras del año, a pesar de abarcar distintos géneros cinematográficas, han sido secuelas.

Esto quizás se pueda atribuir a la preferencia del público de optar por personajes y tramas con los que ya están familiarizados o porque se tratan de producciones que suelen tener presupuestos elevados que permiten crear experiencias visuales impresionantes.

Aun así, sea cual sea el motivo, el público acudió en masa a ver la continuación de sus franquicias favoritas y las secuelas siguen consolidando su lugar como pilares fundamentales del entretenimiento cinematográfico.

Desde aventuras épicas y peleas de superhéroes hasta sagas animadas, aquí están 10 de las películas más taquilleras del 2024.

Inside Out 2 (1.698 millones de dólares)

La secuela del éxito animado de Pixar retomó la historia de Riley.

Ella ahora es adolescente y el Cuartel General de su cabeza sufre una repentina reforma para hacerle espacio a algo totalmente inesperado y propio de la pubertad: ¡Nuevas emociones! Alegría, Tristeza, Ira, Miedo y Asco no saben muy bien qué sentir cuando aparece Ansiedad. Y no viene sola: le acompañan envidia, vergüenza y aburrimiento.

Deadpool & Wolverine (1.337 millones de dólares)

Este filme de Marvel presenta a un apático Wade Wilson (Ryan Reynolds) que se afana en la vida civil tras dejar atrás sus días como Deadpool, un mercenario moralmente flexible.

Pero cuando su mundo natal se enfrenta a una amenaza existencial, Wade debe volver a vestirse a regañadientes con un Wolverine (Hugh Jackman) aún más reacio a ayudar.

Despicable Me 4 (968 millones de dólares)

Gru y los Minions regresaron con otra divertida aventura familiar. En esta entrega, Gru y sus hijas le dan la bienvenida a un nuevo miembro en la familia: Gru Junior, que parece llegar con el propósito de ser un suplicio para su padre.

Asimismo, la familia tiene que huir cuando Gru se enfrenta a su nueva némesis Maxime Le Mal y su sofisticada y malévola novia Valentina.

Dune: Part Two (714 millones de dólares)

Denis Villeneuve continuó su épica adaptación de la novela de Frank Herbert. Aquí el duque Paul Atreides (Timothée Chalamet) se une a los Fremen y comienza su entrenamiento para convertirse en Muad'Dib, mientras trata de evitar el terrible futuro que ha previsto: una guerra santa en su nombre, esparciéndose por todo el universo conocido.

Godzilla x Kong: The New Empire (571 millones de dólares)

En esta nueva entrega del MonsterVerse el poderoso Kong y el temible Godzilla se enfrenta a una colosal amenaza mortal que amenaza la existencia de su especie y la de los humanos, además de sumergirse en los misterios de Hollow Earth y más allá.

En esta historia se explora la antigua batalla de los Titanes que unió al hombre y al monstruo para siempre.

Kung Fu Panda 4 (547 millones de dólares)

Po y sus amigos regresaron con más aventuras en la antigua China, enfrentando a un villano que pone a prueba sus habilidades y su unidad. Con humor y artes marciales, Por demuestra que su amor por el kung fu sólo es comparable a su insaciable apetito.

Venom: The Last Dance (456 millones de dólares)

En esta entrega, Eddie Brock (Tom Hardy) y Venom enfrentan una amenaza que podría separar sus destinos para siempre. La aparición de un enemigo que conoce los secretos más oscuros de Eddie pone a prueba su vínculo simbiótico. Aquí el dúo lucha para salvar no solo a la humanidad, sino también su propia existencia compartida.

Beetlejuice Beetlejuice (451 millones de dólares)

En esta esperada secuela dirigida por Tim Burton, Beetlejuice (Michael Keaton) regresa cuando una nueva familia activa inadvertidamente sus poderes al mudarse a la famosa casa embrujada.

Lydia (Winona Ryder) debe enfrentarse nuevamente a este caótico espectro, mientras se desatan travesuras paranormales que podrían alterar el equilibrio entre los mundos de los vivos y los muertos.

Bad Boys: Ride or Die (404 millones de dólares)

Will Smith y Martin Lawrence volvieron como los icónicos detectives Mike Lowrey (Smith) y Marcus Burnette (Lawrence) para investigar la corrupción dentro de la policía de Miami cuando su difunto capitán Conrad Howard (Joe Pantoliano) es acusado póstumamente de estar involucrado con la mafia mexicana.

Kingdom of the Planet of the Apes (397 millones de dólares)

Ambientada años después de los eventos de "War for the Planet of the Apes" (2017), esta película explora un mundo en el que los simios han consolidado su dominio mientras los humanos luchan por sobrevivir. Nuevos líderes surgen entre los simios, enfrentándose a dilemas sobre el poder, la lealtad y el futuro de su especie.