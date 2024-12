Actores y actrices que brillarán en 2025

El nuevo año se perfila lleno de emocionantes sorpresas en el mundo del cine y la televisión. Actores y actrices consagrados regresan para dar cierre a sagas populares, mientras que nuevos rostros emergen con proyectos que prometen dejar una huella imborrable en la industria.

Desde legendarias figuras del cine hasta jóvenes talentos que marcarán el futuro, a continuación, analizamos a los nombres que dominarán la escena en los próximos meses.

Winona Ryder: El regreso definitivo de un icono

https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/28/winona-ryder.jpg

Winona Ryder, una de las actrices más icónicas de los años 80 y 90, parece haber superado la turbulenta época que vivió a principios de los 2000, cuando fue arrestada por robar en una tienda.

A pesar del intenso escrutinio mediático que la alejó de Hollywood durante años, Ryder logró resurgir en 2016 con el gran éxito de ´Stranger Things', la serie de Netflix.

En 2025, Ryder se despedirá de su icónico personaje, Joyce Byers, que le valió nominaciones a los Globos de Oro y al Premio del Sindicato de Actores (SAG).

Su regreso continúa tras el gran éxito de 'Beetlejuice Beetlejuice' (2024), la secuela de la obra de culto de Tim Burton, 36 años después de la película original.

El filme ha generado un gran revuelo, no solo por el regreso de Ryder, sino también por la renovación del vínculo con Burton, quien ha revitalizado el universo de Beetlejuice logrando atraer no sólo a los fans nostálgicos, sino también cautivar a una nueva generación.

Jenna Ortega: la nueva musa del terror

https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/28/jenna-ortega.jpg

Jenna Ortega se ha consolidado como una de las figuras más destacadas del cine de terror contemporáneo. Aclamada por su interpretación en la serie de Tim Burton ´Wednesday´ (2022), que estrenará su esperada segunda temporada en 2025, Ortega ha dejado una huella indeleble en el género.

Recientemente interpretó a Astrid, la hija del personaje de Winona Ryder, en la secuela de ´Beetlejuice'. En 2025, la actriz, de 22 años, tiene previstos diversos proyectos en los que promete continuar brillando.

Entre ellos se encuentran `Klara and the Sun´, dirigida por Taika Waititi —conocido por la conmovedora ´Jojo Rabbit´ (2019)—, ´Death of a Unicorn´ junto a Paul Rudd, y ´The Gallerist´ (2025), un drama con Natalie Portman.

Recientemente, se conoció su salida de la célebre franquicia ´Scream´, en solidaridad con su co-protagonista, Melissa Barrera, despedida por comentarios pro-Palestina. Pese a este revés, su futuro en el cine de terror y su estatus como una de las grandes promesas del género se mantiene más firme que nunca.

Timothée Chalamet: un futuro dorado en Hollywood

https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/28/timothee-chalamet-2.jpg

Timothée Chalamet, con tan solo 29 años, es considerado una de las grandes estrellas de Hollywood. Con una carrera que despegó tras su nominación al Óscar por 'Call Me By Your Name' (2017), Chalamet ha demostrado su versatilidad en títulos como 'Dune' (2021) y 'Bones and All' (2022) o ´Wonka´ (2023).

En 2025, uno de sus proyectos más esperados será 'A Complete Unknown', una película biográfica sobre el músico Bob Dylan, dirigida por James Mangold, que le brindará la oportunidad de interpretar a una de las personalidades más complejas de la música y podría traerle su primera estatuilla dorada como mejor actor.

Harrison Ford: una leyenda que sigue evolucionando

https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/28/harrison-ford.jpg

A los 82 años, Harrison Ford sigue siendo una de las figuras más queridas y relevantes de Hollywood.

Tras despedirse de su icónico personaje de Indiana Jones en 'Indiana Jones y el dial del destino' (2023), Ford tiene previsto un nuevo desafío en 2025 al incorporarse al universo de Marvel como el General Thaddeus "Thunderbolt" Ross. Este papel supone un reemplazo del fallecido William Hurt, quien interpretó a Ross en las entregas anteriores.

Además, Ford ha dado el salto a la televisión, donde ha sorprendido con su interpretación en 'Shrinking' (Apple TV++).

En esta serie, Ford interpreta al Dr. Paul Rhoades, un terapeuta que equilibra su experiencia profesional con el humor ácido mientras enfrenta los retos personales del Parkinson. Este papel ha sido ampliamente aclamado por la crítica, destacando como uno de los más complejos y matizados de su carrera reciente.

Cameron Diaz: regreso a la acción tras una década

https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/28/cameron-diaz.jpg

Después de una pausa de más de diez años en su carrera, Cameron Diaz regresa al cine en 2025 con 'Back in Action', una comedia de acción para Netflix en la que compartirá créditos con Jamie Foxx, su compañero en 'Annie' (2014), su último trabajo cinematográfico hasta la fecha.

En este nuevo proyecto, Diaz interpreta a una ex espía de la CIA que se ve obligada a regresar a la acción cuando su tapadera se ve comprometida, recordando a su icónico personaje de 'Los ángeles de Charlie' (2000).

Durante su retiro, Diaz, de 53 años, se dedicó a su familia y a la creación de una marca de vino orgánico. En entrevistas recientes, dejó claro que, aunque había considerado la posibilidad de no regresar a Hollywood, nunca dijo nunca.

Según sus propias palabras, "decir nunca sería un error. Si algo te llama, te llama". Ahora, regresa al cine con este divertido y prometedor papel, reafirmando su capacidad para el cine de acción.

Hugh Jackman: un regreso triunfal a los escenarios

https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/28/hugh-jackman-3.jpg

Hugh Jackman ha anunciado su regreso a los escenarios en 2025 con una serie de 12 conciertos en el icónico Radio City Music Hall de Nueva York.

Esta serie marca su vuelta a los escenarios tras un parón de cinco años, período en el que se dedicó principalmente a sus proyectos cinematográficos y a su regreso como Lobezno en 'Deadpool & Wolverine' (2024).

También participó en el drama familiar 'The Son' (2022) y formó parte de proyectos destacados como ´Bad Education´ (2019), que le valió una nominación a los premios Emmy.

En 2019, Jackman ya había encabezado una exitosa gira mundial con su "show" 'The Man. The Music. The Show', y también brilló en Broadway con 'Hugh Jackman: Back on Broadway' (2011-2012), con lo que consolidó su reputación como un formidable intérprete musical. Sin embargo, su próxima serie de conciertos, titulada 'From New York With Love', promete llevar su talento a nuevas alturas, con una noche llena de música inolvidable.

Margaret Qualley: una joven promesa marcando su propio camino

https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/28/margaret-qualley.jpeg

Margaret Qualley, hija de la conocida actriz Andie MacDowell, ha sido una de las actrices más destacadas en los últimos años, consolidándose como una estrella emergente en Hollywood.

En 2024, protagonizó junto a Demi Moore 'La Sustancia', un thriller psicológico que captó la atención de crítica y público. Qualley, de 30 años, tiene una agenda repleta de proyectos de gran perfil que abarcan distintos géneros para 2025.

En ´Blue Moon', dirigida por Richard Linklater —consagrado director de la trilogía ´Before´, y ´Boyhood´ (2014)—, se adentrará en un drama misterioso junto a Ethan Hawke. Además, protagonizará ´Honey Don´t!´, una película de Ethan Coen, con un elenco que incluye a Aubrey Plaza y Chris Evans.

Un proyecto particularmente significativo será ´Happy Gilmore 2´, la secuela de la exitosa comedia de 1996 protagonizada por Adam Sandler.

Sandra Bullock: un nuevo capítulo tras una tragedia personal

https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/28/sandra-bullock.jpg

En una entrevista de 2022, la actriz de 60 años explicó que se tomaría un descanso profesional, motivado por su deseo de priorizar su familia, que incluía a sus hijos Louis y Laila, y su pareja desde 2015, Bryan Randall.

Aunque Bullock decidió mantenerlo en privado, Randall fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa incurable, lo que llevó a Bullock a alejarse de los focos y dedicarse al cuidado de él hasta su fallecimiento en 2023 a los 57 años.

Ahora, tras superar este duro capítulo, Bullock retoma su carrera, comenzando con ´Practical Magic 2´, la secuela de la exitosa película de 1998, donde interpretará nuevamente a una de las hermanas brujas Owens junto a Nicole Kidman, quien anunció el regreso de ambas actrices, marcando una nueva etapa de esperanza para Bullock, tras atravesar una de las etapas más difíciles de su vida.

(Texto: Paula Rey)

