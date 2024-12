Daniel Craig interpreta en 'Queer', de Luca Guadagnindo, a un homosexual, alcohólico y drogadicto, en el México de 1950, un personaje con el que parece querer escapar de su imagen de agente secreto que le ha dado tanta fama, pero el británico niega que sea así y se muestra "muy orgulloso" de las películas de James Bond.

"No quiero escapar de Bond. Estoy muy, muy orgulloso de las películas que hice y solo las recuerdo con cariño", asegura Craig en una entrevista con EFE por su trabajo en el filme de Guadagnino, que se estrena este miércoles en España y por el que ha sido nominado al Globo de Oro o al Premio de Cine Europeo.

Y los medios especializados le sitúan entre los firmes candidatos a la nominación al Óscar, aunque el británico asegura que solo quiere hacer su trabajo lo mejor que pueda, sin buscar reconocimientos, aunque considera "maravillosa" cualquier nominación.

Este reconocimiento no buscado llega tras una carrera de más de treinta años en la que ha hecho multitud de papeles, entre los que destaca el del agente 007 que interpretó en cuatro ocasiones, entre 2008 y 2021.

Su trabajo en la saga Bond era tan absorbente que reconoce que no podría haber hecho una película como 'Queer' mientras aún encarnaba al agente secreto.

"No hay que buscar ninguna otra razón que no fueran razones prácticas, tenía mucho que hacer", afirma Craig, que considera que no podía haber puesto toda la energía que necesita un personaje como el de William Lee, el alter ego de William Burroughs en la historia de 'Queer', adaptación de un relato del escritor, uno de los principales representantes de la generación beat.

Del guion

Escrita en 1985 por Burroughs como una continuación de 'Junkie' (1953), es una novela semiautobiográfica en la que el protagonista vive en México, sobreviviendo con trabajos temporales para financiar su adicción a las drogas y tratando de saciar su deseo sexual.

Una historia que requería mucho trabajo y que no hubiera podido compatibilizar con Bond, algo que sí hizo con las dos entregas de la saga 'Knives Out' ('Puñales por la espalda'). Pero el proyecto de Guadagnino le llegó en el momento perfecto para poder aceptarlo y meterse de lleno en Lee.

Un personaje que cree que tiene más en común con él mismo que el de 007. "James Bond es un personaje muy alejado de mí, mucho más que este personaje, mucho mucho más lejos que este personaje. Tengo mucho más en común con William Lee que con Bond", dice gesticulando y provocando la risa del guionista de 'Queer', Justin Kuritzkes, que le acompaña en la entrevista.

Kuritzkes adaptó la obra de Burroughs en la que es su segunda colaboración con Guadagnino, tras 'Challengers' ('Rivales', 2024) y para ambos era importante entender "el libro en sus propios términos" sin aplicar ningún juicio ni trasponer los personajes a una sensibilidad moderna.

Por eso, al mismo tiempo que honraba el libro de Burroughs, se apartó de él para buscar la emoción cinematográfica e incluso escribió algunas escenas pensando en el placer que sería ver a Guadagnino dirigirlas.

Y el director italiano, responsable de películas como 'Call Me by Your Name' (2017), aportó su sensibilidad a la hora de rodar escenas de sexo, algo que dio una mayor profundidad a la historia y los personajes.

"Estoy fascinado por alguien tan complejo, alguien que busca algo, que anhela el amor en su vida. Es un personaje realmente fascinante de interpretar", reconoce Craig sobre William Lee.

Un personaje que tuvo que trabaja r mucho antes del rodaje para construirlo junto a Guadagnino . "Pero luego llegas al set y tratas de olvidarlo todo y solo hacer la película", explica el actor, que califica de "maravillosa" la experiencia.

r mucho antes del para construirlo junto a . "Pero luego llegas al set y tratas de todo y solo hacer la película", explica el actor, que califica de "maravillosa" la experiencia. Porque asegura que nunca considera las películas como proyectos difíciles, si no "como grandes experiencias".

En 'Queer', Craig comparte protagonismo con Drew Starkey, que interpreta a su joven amante, Eugene, en un filme que se desarrolla en una pesada atmósfera, bajo un asfixiante calor de una Ciudad de México que se recreó en los estudios romanos de Cinecittà.

Y en la que también participan actores como Lesley Manville o Jason Schwartzman en papeles muy diferentes a lo que han hecho hasta ahora.

Trayectoria

Daniel Craig nace el 2 de marzo de 1968 en Chester (Inglaterra). Comienza sus estudios de primaria en la Hilbre High School cerca de Liverpool y después se matricula en la Escuela de Gramática de Calday Grange. A la edad de 16 se traslada a Londres para asistir al Teatro Juvenil Nacional y poco después consigue matricularse en la Escuela Guidlhall de Música y Drama.

Su primera oportunidad en la gran pantalla llega en 1992 en ´La fuerza de uno (The Power of One)´ y a partir de entonces realiza multitud de intervenciones tanto en cine como en televisión, medio en el que desarrolla la gran parte de sus trabajos. En 1998 consigue un papel en ´Elizabeth´, protagonizada por Cate Blanchett y a partir de entonces interviene en numerosos títulos cinematográficos, siendo los más destacados ´El amor es el demonio´, ´Munich´, ´Camino a la perdición´ o ´Tomb Raider (Lara Croft: Tomb Raider)´

Su gran oportunidad llega en 2005 cuando es elegido para sustituir a Pierce Brosnan como James Bond y firma con Producciones EON un contrato de cuatro películas. La primera de ellas, ´Casino Royale´ se estrena en 2006, a la que sigue ´007 Quantum of Solace (Quantum Of Solace)´ en 2008. Aunque es más conocido por su interpretación del famoso detective, el actor también ha participado en otro títulos como ´Resistance´ o ´La brújula dorada´.