Regresan los superhéroes cinematográficos en 2025, ¿podrán con "Avatar"?

Del regreso de Cameron Díaz tras 10 años sin actuar a la nueva versión de Blancanieves, con Gal Gadot como la malvada madrastra, o el final de la saga de Misión Imposible de Tom Cruise, el cine de 2025 contará con regresos espectaculares, como unos renovados Superman y Los cuatro fantásticos, o la nueva entrega de 'Avatar'.

Sin olvidar la nueva película del universo John Wick, 'Ballerina', y el cine más de autor, con lo nuevo de Paul Thomas Anderson ('The Battle of Baktan Cross'), Yorgos Lanthimos ('Bugonia') y el adorado proyecto de Guillermo del Toro sobre 'Frankenstein', obsesionado con la novela de Mary Shelley desde su juventud.

El regreso de los superhéroes

Aunque si algo marcará este 2025 desde el punto de vista cinematográfico es el regreso con fuerza de los superhéroes tras un 2024 en el que solo destacaron 'Deadpool & Wolverine' y la última entrega de Venom.

Superman vuelve con un nuevo actor al frente, David Corenswet, conocido por 'Twisters', y lo hace acompañado por Rachel Brosnahan, la hilarante señora Maisel de la serie, a las órdenes de James Gunn, experto en los superhéroes más especiales, los de 'Guardians of the Galaxy'.

También renovados regresan 'The Fantastic Four', con un espectacular reparto: Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach, que salta de 'The Bear' a esta 'First Steps'.

Florence Pough se vuelve a meter en la piel de Yelena Belova, la hermana de Black Widow (Scarlet Johansson), en 'Thunderbolts', donde comparte protagonismo con David Harbour, Wyatt Russell, Sebastian Stan y Lewis Pullma en esta nueva aventura del universo Marvel.

Y también regresa otro de los héroes de Marvel, el capitán América, en 'Captain America: Brave New World', con Anthony Mackie a la cabeza, en sustitución de Chris Evans.

'Avatar', la lucha por la taquilla

Todo un desembarco de superhéroes que tratarán de hacerse con la taquilla frente a la tercera entrega de 'Avatar: Fire and Ash', con la que James Cameron busca seguir reinando después de que las dos primeras películas de la saga fueran las números 1 en 2009 y 2019.

Pero además de los superhéroes, 'Avatar' tendrá otros fuertes contrincantes en las salas, como 'Mission: Impossible – The Final Reckoning', con la que Tom Cruise cerrará esta saga de acción a sus 62 años.

El regreso de Cameron Díaz con 'Back in Acion', 10 años después de 'Annie' (2014), o ver a Brad Pitt como piloto de coches en 'F1', un filme en el que también están Javier Bardem o Simone Ashley ('The Bridgerton').

Otras cintas que aspiran a buena recaudación son la enésima entrega jurásica, esta vez con Scarlett Johansson, 'Jurassic World Rebirth' y la nueva historia del universo John Wick, 'Ballerina', que protagonizará Ana de Armas junto a Keanu Reeves.

Además, la adulta versión de 'Snow White and the Seven Dwarfs', con guion nada menos que de Greta Gerwig y protagonismo de Racgel Zegler y Gal Gadot, como la malvada madastra.

También regresa Renée Zellweger en su cuarta interpretación de Bridget Jones, 'Mad about de Boy'; Jason Momoa y Jack Black en 'A Minecraft movie'; el chico de moda, Glen Powell, con una adaptación de una novela de Stephen King, 'The Running Man' y la segunda parte de 'Wicked', uno de los éxitos de 2024.

O la tercera de la saga de 'Knives Out', con Daniel Craig como el detective Benoit Blanc, acompañado esta vez por Josh O´Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington y Andrew Scott.

Lanthimos, Del Toro, Anderson...potente cine de autor

Pero además de las superproducciones, este 2025 traerá grandes títulos de cine de autor.

Es el caso de 'The Battle of Baktan Cross', de Paul Thomas Anderson, que adapta una novela del escritor más misterioso de la literatura, Thomas Pynchon, en una película que cuenta con Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro o Regina Hall.

Mientras que Yorgos Lanthimos vuelve a confiar en Emma Stone y Jesse Plemons para 'Bugonia', una comedia de ciencia ficción que es una nueva versión de 'Salvar el planeta tierra' (2003), del surcoreano Jang Joon-hwan.

Otro surcoreano, Bong Joon-ho, llegará cinco años después de su éxito con 'Parasite', con 'Mickey 17', adaptación de una novela de ciencia ficción, con Robert Pattinson de protagonista.

Pero si hay un film de autor esperado es el adorado proyecto de Guillermo del Toro sobre 'Frankenstein', una obsesión de juventud del cineasta mexicano, con Oscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth.

También llevará a la gran pantalla una novela de Mary Shelley, en este caso 'The Bride', la actriz Maggie Gyllenhaal, que sorprendió en su debut como directora con 'The Lost Daughter' (2021), y que ahora hace un musical de este título de terror.

Cine infantil

Y el cine infantil también tendrá su hueco este año, más allá de la nueva versión de Blancanieves.

Llegarán las nuevas entregas de 'Paddington in Peru', 'Lilo & Stitch', 'Zootopia 2', y la versión en acción real de 'How to train your dragon'.

Además de 'Elio', de Pixar, y 'Karate Kids: Legends', para los que disfrutaron de la saga de artes marciales cuando eran más pequeños.