El escritor y director de cine Jeff Baena se suicida a los 47 años

El mundo del cine está de luto tras la trágica muerte del director y guionista Jeff Baena, cuyo cuerpo fue encontrado el 3 de enero de 2025 en su hogar en Los Ángeles, Estados Unidos.

Según informaron las autoridades a medios como TMZ, Baena, de 47 años, se quitó la vida. Su asistente descubrió el cuerpo en la residencia que compartía con su esposa, la actriz Aubrey Plaza, quien aún no ha emitido declaraciones sobre el suceso.

Jeff Baena dejó una huella imborrable en el cine independiente con su estilo único y proyectos que desafiaron las convenciones.

Conocido por coescribir "I Heart Huckabees" (2004), junto a David O. Russell, y por dirigir películas como "Life After Beth" (2014), protagonizada por Aubrey Plaza, y "The Little Hours" (2017), Baena exploró temas complejos con humor e ingenio.

Entre sus obras más recientes se encuentran "Horse Girl" (2020) y "Spin Me Round" (2022), que consolidaron su reputación como un narrador audaz y versátil.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/04/jeff-y-aubrey.jpg Jeff Baena estuvo casado con la actriz Aubrey Plaza. (GETTYIMAGES.COM)

Pareja profesional y sentimental

Baena y Plaza comenzaron su relación en 2011 y se casaron en 2021, un detalle que la actriz reveló públicamente en mayo de ese año. Su colaboración profesional y personal fue un aspecto destacado de su vida, especialmente en proyectos donde Plaza protagonizó bajo la dirección de Baena.

Aunque los representantes de Baena no han emitido comentarios hasta el momento, su legado como creador sigue vivo en las historias que dejó detrás.

La noticia de su fallecimiento subraya la importancia de abordar el tema de la salud mental, recordando que incluso las figuras más brillantes pueden enfrentar luchas internas. Su partida deja un impacto profundo en la industria y una obra que seguirá inspirando a futuras generaciones.

