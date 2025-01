Zoé Saldaña, una versátil estrella dominicana

A lo largo de su carrera Zoé Saldaña ha participado en películas que han recaudado más de 15 mil millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose, a partir de 2024, en la segunda actriz principal con mayores ingresos y la actriz con mayores ingresos en general.

De ahí que la web Celebrity Net Worth calcule que su patrimonio neto asciende a 60 millones de dólares.

Vale recalcar que es la única actriz en actuar en cuatro de las seis películas de la historia que han recaudado más de 2,000 millones de dólares, y la revista Time la nombró una de las 100 personas más influyentes del mundo en 2023.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/07/emilia-perez-zoe-saldana-cannes.jpg El número musical El mal ha sido uno de los más aplaudidos por la crítica. (@NETFLIX)

Aun así, su victoria en la más reciente edición de los Globos de Oro, como ganadora en en la categoría de Mejor Actriz de Reparto en la película "Emilia Pérez", ha recordado tanto a la crítica como al público que, en más de dos décadas de carrera actoral, Zoé nunca se ha dejado limitar por los géneros cinematográficos, ni por las plataformas, dado que este premio llega gracias a una película que gravita en Netflix desde hace meses y ni siquiera ha sido estrenada en las salas de cine.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/07/futbol.jpg Zoé como Gamora y Neytiri. (FUENTE EXTERNA)

Ya sea dándole vida a populares alienígenas debajo de capas de maquillaje, prestando su voz a personajes fantásticos desde una cabina, interpretando fuertes heroínas latinas y hasta bailando y cantando en "narcomusicales", a través de sus interpretaciones Saldaña se ha integrado en distintos espacios de la cultura pop, demostrando así su habilidad de encarnar un personaje sin importar qué tan fantástico sea el mundo al que pertenece.

La polifacética actriz ha demostrado ser una fuerza imparable en el cine, equilibrando papeles en grandes franquicias con proyectos más personales y diversos.

Asimismo, esta versatilidad también le ha permitido trabajar con algunos de los mejores actores y directores de la industria cinematográfica para crear obras cinematográficas que por siempre se quedarán fijas en la memoria de los espectadores.

Raíces dominicanas

Zoé Saldaña nació el 19 de junio de 1978 en Passaic, Nueva Jersey, pero su conexión con la República Dominicana, país natal de su padre, siempre se ha mantenido. Tras la muerte de su progenitor cuando tenía nueve años, Zoé se trasladó con su familia a este país caribeño, donde encontró refugio en el arte.

Fue aquí donde descubrió su pasión por la danza, formándose en la prestigiosa Academia ECOS Espacio de Danza. Aunque su primera pasión fue el ballet, Zoé dejó esta disciplina al darse cuenta de las limitaciones físicas que podrían impedirle alcanzar el éxito en el exigente mundo de la danza profesional.

A pesar de estas barreras, Zoé nunca perdió el impulso artístico que había cultivado en sus años en República Dominicana. Su conexión con sus raíces latinas y afrodescendientes ha sido un pilar de su identidad y ha influido profundamente en los roles que ha escogido interpretar en Hollywood.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/07/gettyimages-2187915978-3d08780f474d4cdb927b5758f7275b15.jpg Zoé Saldaña rodeada de su bonita familia. (FUENTE EXTERNA)

Saldaña, casada con el artista italiano Marco Perego, es madre de tres hijos, incluyendo unos mellizos. Además, se ha destacado como una voz prominente en favor de la diversidad y la inclusión en el cine.

Inicios de una carrera prometedora

El primer contacto de Zoé con la actuación se dio en 1999, cuando debutó en la serie "Law & Order". Este fue un pequeño pero significativo paso que marcó el comienzo de su trayectoria en la industria.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/07/zoe-saldana-center-stage-6.jpg Uno de sus primeros papeles en Center Stage. (FUENTE EXTERNA)

En el año 2000 dio un salto importante con su primera película, "Center Stage", en la que utilizó su formación en la danza para interpretar a una bailarina de ballet. Este papel llamó la atención de la industria, abriéndole las puertas para proyectos más ambiciosos.

En 2002 compartió pantalla con Britney Spears en "Crossroads", una película que, aunque no fue un gran éxito crítico, le dio mayor visibilidad en Hollywood.

Dos años después, apareció en "Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl", como Anamaría, una pirata fuerte y determinada, en uno de los éxitos comerciales más grandes de esa época.

Estos primeros papeles sentaron las bases para lo que sería una impresionante carrera actoral.

A pesar de su buena estrella, Zoé hizo un hueco para rodar en la isla "La maldición del padre Cardona", junto a Gael García Bernal, bajo la dirección de Félix Germán.

Éxito global y reconocimientos profesionales

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/07/1-avtr-226-ec8e6081.jpeg Junto aSam Worthington en Avatar. (DISNEY)

Zoé Saldaña ha protagonizado algunas de las franquicias cinematográficas más exitosas de la historia, consolidándose como una de las actrices más taquilleras de Hollywood.

Su papel como Neytiri en "Avatar" (2009), dirigida por James Cameron, la catapultó al estrellato mundial. La película no solo se convirtió en la más taquillera de todos los tiempos, sino que también marcó un antes y un después en la industria cinematográfica.

En 2022 repitió su papel en "Avatar: The Way of Water", confirmando su relevancia en esta saga y en la que pasó de cobrar 4 millones de dólares a recibir un total de 8 millones de dólares.

Con estas películas, ha logrado protagonizar dos de las únicas cinco cintas que han recaudado más de 2,000 millones de dólares a nivel mundial.

Otra de las franquicias clave en su carrera es el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), donde interpretó a Gamora en "Guardians of the Galaxy" (2014) y sus secuelas, además de aparecer en "Avengers: Infinity War" (2018) y "Avengers: Endgame" (2019).

Gracias a estos proyectos, las películas en las que ha participado han recaudado más de 15 mil millones de dólares en total, lo que la convierte en la actriz más taquillera de Hollywood hasta 2024.

En 2024, Saldaña alcanzó otro hito en su carrera con su papel en la película musical "Emilia Pérez", producida por Netflix.

Su interpretación de Rita Moro Castro, una poderosa abogada defensora penal, le valió el Premio del Festival de Cine de Cannes a la Mejor Actriz y ahora el Globo de Oro a la Mejor Actriz de Reparto.

Con este reconocimiento vuelve a destacar su versatilidad y su capacidad para brillar en roles fuera de las grandes franquicias de ciencia ficción.

Además de su trabajo en blockbusters, Zoé ha participado en proyectos más íntimos y diversos, como la miniserie de Netflix "From Scratch" (2022), donde también se desempeñó como productora ejecutiva. Este proyecto fue una muestra de su compromiso con historias auténticas y emotivas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/07/lioness-first-look-08.jpg Zoé Saldaña y Nicole Kidman en Lioness. (FUENTE EXTERNA)

Además, Saldaña volvió a participar en un proyecto televisivo al protagonizar "Lioness", una serie de televisión de suspenso y espías estadounidense, creada por Taylor Sheridan, que se estrenó en la plataforma de streaming Paramount+ y en la que brilla acompañada de Nicole Kidman.

Zoé Saldaña ha recorrido un camino excepcional desde sus raíces en la República Dominicana hasta convertirse en una de las estrellas más brillantes de Hollywood.

Su habilidad para equilibrar su participación en grandes franquicias con proyectos independientes y su constante esfuerzo por promover la diversidad en la industria la convierten en un modelo a seguir.

Con su reciente éxito en "Emilia Pérez" y su continua influencia en el cine, Zoé sigue escribiendo una historia que inspira tanto dentro como fuera de la pantalla.

