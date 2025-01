David Lynch, un artista que transformó el cine atraído por lo oscuro y el surrealismo

Se fue David Lynch.

Nos quedan sus películas. Seguiremos adentrándonos en ellas, en su misterio, su belleza, soñando despiertos, descubriendo nuevos significados en cada uno de sus visionados.

Cine eterno, inmortal.

Gracias, Maestro.



David Lynch has died.

