Fallece Francisco San Martin, actor de la telenovela "Days Of Our Lives", a los 39 años

El actor Francisco San Martin, conocido por su papel en la famosa telenovela Days Of Our Lives, falleció a los 39 años el pasado 16 de enero.

Según el informe del forense del condado de Los Ángeles, San Martin se quitó la vida en su casa, lo que ha dejado a la comunidad de entretenimiento profundamente conmocionada.

Nacido en Mallorca y criado en Montana, San Martin comenzó su carrera como modelo en España antes de mudarse a Estados Unidos, donde alcanzó el éxito en la actuación.

A lo largo de su carrera, interpretó a Dario Hernández en Days of Our Lives, además de participar en The Bold and the Beautiful en 2017 y en Jane the Virgin junto a Gina Rodríguez. También tuvo una destacada participación en la película Behind the Candelabra junto a los actores Michael Douglas y Matt Damon.

En redes sociales, su colega en Days of Our Lives, la actriz Camila Banus, expresó su tristeza por la partida de San Martin. "Pepe, qué puedo decir más que te amo y que descanses en paz mi amigo. Te amo mucho mucho mucho. Quisiera habértelo dicho más", compartió Banus en sus Instagram Stories.

El actor también estuvo involucrado en el cine independiente, con su actuación en el cortometraje Dot, lanzado en 2022. La noticia de su trágica muerte ha dejado una huella en sus compañeros de trabajo y en sus seguidores.

Si tú o alguien que conoces está considerando el suicidio, se recomienda llamar a la línea de ayuda de Suicidio y Crisis al 988 o visitar 988lifeline.org para obtener apoyo.