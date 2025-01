Cameron Díaz está "de vuelta en acción" con Jamie Foxx como espías glamorosos convertidos en padres

Cameron Díaz y Jamie Foxx actúan juntos en "Back in Action". ( FUENTE EXTERNA )

¡Pero hacemos Wordle!

Bueno, vale. Así explica el ex agente secreto Matt (Jamie Foxx) que él y su esposa Emily viven ahora una vida aburrida, monótona y sin glamour y que nadie los buscaría nunca.

A lo que el resto de los jugadores de Wordle respondemos: ¡Vaya, habla por ti mismo, Matt! Muchos de nosotros jugamos a Wordle y no creemos que seamos aburridos ni mundanos.

¡De todos modos! Más concretamente, la explicación de Matt obviamente no funciona, porque en un momento él y Emily están, sí, "Back In Action". No es solo el título de la película del director Seth Gordon, sino la historia de la coprotagonista de Foxx, Cameron Díaz.

De vuelta al cine después de más de una década, Díaz conserva su encanto natural y tiene química con Foxx.

Pero eso no significa que sus diálogos sean divertidos o lógicos. A menudo, no lo son.

Comenzamos hace 15 años, en una secuencia previa a los créditos en la que aparecen nuestros súper geniales coespías (y también amantes).

Su trabajo consiste en hacerse pasar por traficantes de armas franceses que visitan la casa de un misterioso terrorista ruso, para luego entrar en una caja fuerte y robar una llave de toda la infraestructura del mundo o algo así.

En el jet privado de regreso a casa, Emily revela un secreto que ya sabíamos: la prueba de embarazo que se hizo en casa dio positivo. En realidad, lo dieron los seis.

Matt dice que está totalmente de acuerdo. Sacan el champán (bueno, para él). Y entonces se desata el caos y terminan teniendo que matar a un montón de gente y lanzarse en paracaídas hacia las montañas nevadas. Es realmente gracioso cuando Matt observa: "No podemos seguir haciendo esto, especialmente con ese bebé en camino".

Quince años después, la pareja, que ha pasado a la clandestinidad, vive en una cómoda casa suburbana con dos adolescentes encantadores (y apenas molestos). Matt es el entrenador del equipo de fútbol. Los adolescentes , Alice y Leo (McKenna Roberts y Rylan Jackson, ambos atractivos), no son conscientes del pasado ilustre de sus padres ; Matt y Emily quieren que sus vidas sean normales.

Todo está tranquilo en los suburbios, más o menos, excepto que Emily tiene problemas para comunicarse con su hija Alice (¿podría ser porque la espía?). También se está aburriendo y se pregunta si ella y Matt pueden viajar brevemente a Sudamérica y detener un golpe de estado en algún lugar... ¡o, diablos, iniciar un golpe de estado! ¡De cualquier manera! Y luego suena el timbre con un contacto perdido hace mucho tiempo, y Matt y Emily reclaman Wordle y Etsy, pero pronto son arrastrados de nuevo, y toda la familia está huyendo.

También debes saber que Emily tiene un pasado con un agente celoso del MI6 (Andrew Scott) y una relación complicada con su madre (Glenn Close, dispuesta a hacer comedia), que vive en una enorme finca en Inglaterra, también era espía y tiene un gusto entusiasta pero terrible en cuanto a hombres.

La acción es rápida y frenética, y las bromas son bastante agradables. Díaz, en particular, hace que los procedimientos sean bastante agradables y que algunas de las líneas más tontas resulten creíbles.

Todo esto lleva a algunas preguntas predecibles: ¿Encontrarán Emily y su distanciada madre algo en común? ¿Llegarán los niños a comprender a sus padres? ¿Emily y Alice forjarán una tregua? ¿Se lo pasarán bien y aprenderán lecciones de la aventura familiar?

Además, ¿cuál es la racha de Matt en Wordle?

"Back in Action", un estreno de Netflix, ha sido clasificada como PG-13 por la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos "por secuencias de violencia y acción, algunas referencias sugerentes y lenguaje fuerte, y breves fiestas de adolescentes". Duración: 114 minutos. Dos estrellas de cuatro.

La reseña de la película fue realizada por Jocelyn Novecki