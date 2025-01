La contundente reacción de Pamela Anderson luego de enterarse de que no había sido nominada al Óscar

La crítica especializada asegura que la actuación de Pamela Anderson en The Last Showgirl merecía una nominación al Óscar. ( FUENTE EXTERNA )

Pamela Anderson, la actriz y modelo que ha pasado por una carrera llena de altibajos y ha sido un ícono de la cultura pop, habló sobre sus expectativas y reflexiones tras conocerse las nominaciones a los Premios Oscar 2025, en las que no figuró, a pesar de su aclamado desempeño en la película The Last Showgirl.

En una entrevista con Martha Stewart, Anderson comentó de manera sincera sobre su ausencia en la lista de nominadas a la categoría de Mejor Actriz: "No, no hubo nominación a los Oscar. Pero ni siquiera podía imaginarme que eso sucediera. Sí obtuve una nominación a los premios SAG, que fue algo realmente emocionante y... de hecho todo esto fue inesperado y emocionante", expresó.

A lo largo de su carrera, la actriz ha estado en el ojo público desde sus inicios en la revista Playboy hasta su papel protagónico en la famosa serie Baywatch.

Aunque muchas veces estuvo rodeada de controversias y momentos de gran exposición, siempre mantuvo una buena relación con su público, encontrando en sus seguidores el reconocimiento que la industria, en ocasiones, parecía no ofrecerle.

En 2024, Anderson sorprendió a la crítica con su interpretación en The Last Showgirl, un drama dirigido por Gia Coppola, donde interpretó a una experimentada bailarina de Las Vegas que debe enfrentarse a una nueva etapa de su vida tras la repentina cancelación de su espectáculo.

La película fue aclamada por la crítica, y su trabajo le valió premios en festivales de mediano calibre, además de una nominación a los Globo de Oro. Esto alimentó las expectativas sobre su inclusión en las nominaciones a los Oscar.

Sin embargo, ante su no inclusión, Anderson adoptó una postura positiva y reflexiva. "Yo siempre digo que la victoria se encuentra en el trabajo en sí mismo.Puedo hacer algo que realmente amo, y necesito hacerlo por el bien de mi alma", comentó, dejando claro que su satisfacción no depende exclusivamente de los premios y reconocimientos externos.

Nuevos retos actorales

En 2023, Pamela Anderson protagonizó el documental de Netflix Pamela , a Love Story, que fue producido por Brandon Thomas Lee, su primogénito.

"Cuando tomás conciencia de cómo hemos avanzado en la última década, es extraordinario. Lo que está haciendo Pamela y las oportunidades que está recibiendo ahora son simplemente fantásticas. Te permiten saber que estás haciendo lo correcto", indicó el productor, en referencia al nuevo lugar que ocupa la actriz dentro de la industria y el cambio sustancial en los papeles y los proyectos que ahora le proponen.