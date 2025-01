Lady Gaga finalmente se pronuncia sobre las críticas de "Joker: Folie à Deux"

Lady Gaga rompió el silencio sobre las críticas que recibió la película Joker: Folie à Deux, en la que interpretó a Harley Quinn junto a Joaquín Phoenix.

A pesar de ser una de las secuelas más esperadas de 2024, la película no logró satisfacer a la crítica ni al público, convirtiéndose en un fracaso de taquilla.

En una entrevista reciente para Elle Magazine, Gaga habló por primera vez sobre los comentarios negativos que recibió la cinta, que fue cuestionada por su inclusión de elementos musicales y los cambios en su narrativa.

La secuela no logró igualar el éxito de su predecesora, Joker (2019), que recaudó mil millones de dólares y obtuvo 11 nominaciones al Oscar, de las cuales ganó dos.

La cantante y actriz, sin embargo, se mostró reflexiva sobre la naturaleza del arte y la posibilidad de no agradar a todo el mundo. "La gente simplemente a veces no gusta de algunas cosas. Así de simple. Creo que ser artista implica estar dispuesto a que a veces no les guste tu trabajo. Y sigues adelante incluso si algo no conectó de la manera en que esperabas", afirmó Gaga, reconociendo que el riesgo de no ser bien recibida es parte del proceso artístico.

Además, Lady Gaga destacó cómo el miedo al fracaso puede influir negativamente en la vida de las personas: "Cuando eso se filtra en tu vida, puede ser difícil de controlar. Es parte del caos", comentó, subrayando la importancia de seguir adelante a pesar de las adversidades.

Datos sobre el filme

Joker: Folie à Deux recaudó $207 millones de dólares a nivel mundial, frente a un presupuesto de $190 millones. Sin embargo, las críticas fueron duras, con un 31% de aprobación en Rotten Tomatoes y una calificación "D" en Cinemascore. La película también recibió múltiples nominaciones a los premios Razzie, que reconocen lo peor del cine.

recaudó $207 millones de dólares a nivel mundial, frente a un presupuesto de $190 millones. Sin embargo, las fueron duras, con un 31% de aprobación en Rotten Tomatoes y una calificación "D" en Cinemascore. La también recibió múltiples nominaciones a los premios Razzie, que reconocen lo peor del cine. Joker: Folie à Deux lideró las nominaciones con siete menciones, incluyendo Peor Película y Peor Dirección para Todd Phillips, además de nominaciones para Gaga y Phoenix en las categorías de Peor Actriz y Peor Actor.

lideró las nominaciones con siete menciones, incluyendo Peor y Peor Dirección para Todd Phillips, además de nominaciones para Gaga y Phoenix en las categorías de Peor Actriz y Peor Actor. A pesar de las críticas, Lady Gaga se mantiene firme en su creencia de que el arte debe seguir adelante, independientemente de la recepción del público.