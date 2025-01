Mira Sorvino y Lisa Kudrow negocian repetir sus roles en "Romy And Michele"

La estrella de 'Friends' Lisa Kudrow y la actriz estadounidense Mira Sorvino están negociando repetir sus papeles en la secuela de 'Romy And Michele's High School Reunion', según informó este miércoles el diario especializado Deadline.

Ambas actrices serán productoras ejecutivas de la nueva película, dirigida por Tim Federle ('Better Nate Than Never') y que todavía no tiene fecha de estreno, aunque se está considerando comenzar las grabaciones el próximo junio en Los Ángeles.

El retorno de este proyecto fue anunciado en noviembre de 2024 cuando Sorvino confirmó a la revista People haber alcanzado un acuerdo para que ella y Kudrow formasen parte de la producción ejecutiva.

"Hay un guion que es realmente bueno, de Robin Schiff", la guionista de la primera cinta, dijo por su parte Kudrow en el programa de televisión 'The Drew Barrymore Show'.

En la comedia de 1997, Kudrow y Sorvino interpretan a dos amigas inseparables que rozan los 30 años y parecen no haber logrado mucho éxito en la vida, así que se proponen inventar su currículum personal y profesional para impresionar a sus excompañeros de clase en la reunión de los 10 años de la escuela secundaria.