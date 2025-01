Los antiguos tuits de Karla Sofía Gascón que la han puesto en el ojo del huracán en Hollywood

La polémica persigue a la actriz española Karla Sofía Gascón, nominada al Óscar por 'Emilia Pérez'. En las últimas horas han salido a la luz unos controvertidos tuits publicados hace años, unos de contenido racista y otros en los que llega a criticar a los propios galardones, y por los que ya ha pedido perdón.

Según publican este viernes varios medios estadounidenses, Gascón (Alcobendas, Madrid, 1972), la segunda actriz española nominada a los Óscar tras Penélope Cruz y la primera trans, ha lamentado "profundamente haber causado dolor" con sus mensajes.

"Quiero reconocer la conversación en torno a mis publicaciones anteriores en las redes sociales que han causado dolor. Como miembro de una comunidad marginada, conozco muy bien este sufrimiento y lamento profundamente haber causado dolor. Toda mi vida he luchado por un mundo mejor. Creo que la luz siempre triunfará sobre la oscuridad", subraya la protagonista de la exitosa 'Emilia Pérez' quien también estuvo nominada a un Globo de Oro.

En los polémicos mensajes, que la española borro de su cuenta de Twitter (actual X) una vez se dieron a conocer en la revista especializada Variety, llega a llamar "drogata estafador" a George Floyd, el afroamericano cuya muerte a manos de un policía impulsó el movimiento BlackLivesMatter en Estados Unidos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/31/ks111.jpg

"Realmente creo que a muy pocos les importó nunca George Floyd, un drogata estafador, pero su muerte ha servido para volver a poner de manifiesto que hay quienes todavía consideran a los negros monos sin derechos y quiénes consideran que la policía es asesina. Todos errados", afirma en tuit.

También se han publicado otros de carácter racista en contra del Islam, los musulmanes y los marroquíes afincados en España.

"Cuántas veces más la historia tendrá que expulsar a los moros de España... todavía no nos hemos dado cuenta de lo que significa esta amenaza de civilizaciones que constantemente ataca a la libertad y coherencia del individuo. No se trata de racismo, se trata del islam", escribe Gascón, quien de momento no se ha manifestado abiertamente sobre esta nueva polémica.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/31/ks111_1.jpg

"El mayor atraso de derechos está en el islamismo"; "Cada vez que voy a recoger a mi hija al colegio hay más hembras con el pelo tapado y el faldón hasta los talones. Lo mismo el año que viene en vez de inglés tenemos que dar árabe... y un cordero", continúa en sus mensajes.

Pero quizá lo más llamativo de la controvertida lista de tuits sea el dirigido a la edición de los Óscar de 2021, criticando el apoyo de estos galardones a la diversidad que ella reivindica.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/31/ks.jpg

"Cada vez más los Oscar se parecen a una entrega de cine independiente y reivindicativo, no sabía si estaba viendo un festival afrokoreano, una manifestación Blacklivesmatter o el 8M. Aparte una gala fea fea. Les faltó darle un premio al corto de mi primo, que es cojo", escribe.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/31/ks11.jpg

La publicación de estos mensajes constituye un suma y sigue a la polémica carrera hacia la estatuilla de Gascón, quien esta misma semana acusó, en una entrevista con el medio brasileño Folha de Sao Paulo, al entorno de la actriz Fernanda Torres, protagonista de 'Ainda Estou Aqui' ('Aún estoy aquí'), y nominada a un Oscar en la misma categoría, de tratar de quitar mérito a su trabajo.

hacia la estatuilla de Gascón, quien esta misma semana acusó, en una entrevista con el medio brasileño Folha de Sao Paulo, al entorno de la Fernanda Torres, protagonista de 'Ainda Estou Aqui' ('Aún estoy aquí'), y nominada a un Oscar en la misma categoría, de tratar de quitar mérito a su trabajo. Poco después, la actriz envió un comunicado a Variety precisando que se refería a "la toxicidad y el discurso de odio y violencia de las redes sociales".