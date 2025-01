El Festival de Cine Global de Santo Domingo presenta una variedad de películas internacionales y dominicanas en su 17ª edición

El Festival de Cine Global de Santo Domingo (FCGSD) abrirá su 17ª edición este viernes en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, a las 7:00 p.m., con la proyección de "La luz que imaginamos", de la directora india Payal Kapadia, una película dedicada a la India, país invitado de honor.

La película es una coproducción entre India, Francia, Luxemburgo y los Países Bajos, según informaron los organizadores del festival en un comunicado. La luz que imaginamos ganó el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cannes (Francia) y fue nominada al Globo de Oro a la Mejor Película Internacional.

Omar de la Cruz, director del FCGSD, informó a Diario Libre que, en esta edición dedicada a honrar la memoria del cineasta Rubén Abud, el público tendrá la oportunidad de disfrutar de 122 producciones cinematográficas desde este viernes hasta el 6 de febrero.

De la Cruz resaltó que se contará con una atractiva programación en la sección Global Talks, que, al igual que las películas, se desarrollará en las instalaciones de Caribbean Cinemas localizadas en el Hotel Westpark (Silver Sun Gallery).

La actriz Adiana Páz de la película "Emilia Pérez" será homenajeada en la gala inaugural. El Festival de Cine Global de Santo Domingo está dedicado a honrar la memoria del difunto cineasta Rubén Abud.

Homenajes en la apertura

Durante la ceremonia de apertura, que será encabezada por el presidente de la Fundación Global, Democracia y Desarrollo, el doctor Leonel Fernández, la actriz mexicana Adriana Paz recibirá un reconocimiento por su trayectoria. Además, se rendirá un homenaje póstumo a Rubén Abud.

De la programación

En esta edición, se proyectarán un total de 122 producciones, que incluyen 92 largometrajes de ficción, animación y documental, así como 30 cortometrajes, con una selección representativa de lo mejor del cine internacional y local contemporáneo.

Entre las novedades de esta edición, se encuentra la creación de una nueva Sección Competitiva: Ópera Prima de Animación, que será denominada Carlos Cabral, en honor al destacado artista dominicano, director de personajes y animación técnica de Walt Disney Animation Studios, un motivo de orgullo para la diáspora dominicana y una inspiración para las nuevas generaciones de animadores del país.

La película dominicana Olivia y las Nubes, dirigida por Tomás Pichardo, que ha tenido una destacada trayectoria en festivales internacionales durante 2024, será la película de clausura y también formará parte de la nueva sección de animación.

Otra novedad de esta edición es la creación de dos nuevas secciones de Óperas Primas fuera de concurso, que representan una importante plataforma para el talento de nuevas voces del séptimo arte.

Estas son la sección Vanguardias, que incluirá doce Óperas Primas Internacionales de países tan diversos como Singapur, Grecia, Turquía, Suiza, Rusia, Irán, Noruega, Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania y Lituania, y la sección Perspectivas, que presentará películas de países Iberoamericanos, como México, Perú, España, Argentina, Uruguay, Colombia y Panamá. Estas nuevas secciones subrayan el compromiso del Festival con la difusión de directores noveles, como festival acreditado por la FIAPF especializado en Óperas Primas.

"La eterna adolescente" compite en el festival. "Olivia y las nubes" cerrará la jornada.

Películas de festivales internacionales

La programación de este año cuenta con películas premiadas y participantes en los principales festivales internacionales de categoría "A".

Entre ellas se encuentra Dahomey de Mati Diop, ganadora del Oso de Oro en la pasada edición de la Berlinale, junto a otros títulos de la Sección Oficial a Concurso, como la iraní Mi postre favorito, de Marian Moghadam y Behetash Sanaeeha, la danesa Condenados (Sons), del nominado al Oscar Gustav Mollet, y la costarricense Memorias de un cuerpo que arde, de Antonella Sudasassi, galardonada en la Sección Panorama, entre otros.

Del Festival de Cannes, se presentarán La luz que imaginamos (Gran Premio del Jurado), Bird (Reino Unido), de Andrea Arnold, Grand Tour (Portugal), de Miguel Gomes, ganadora del premio al Mejor Director, La chica de la aguja (Dinamarca), de Magnus Von Horn, nominada a Mejor Película Internacional en los Premios Oscar, y The Old Oak (Reino Unido), de Ken Loach, dos veces ganador de la Palma de Oro.

También se podrán ver Toxic de Saule Vilavite, ganadora del Leopardo de Oro a la Mejor Película en el Festival de Locarno, y Moon (Austria), de Kurdwin Ayub, reconocida con una Mención Especial en el mismo festival.

Del Festival de Venecia destaca la interpretación de Daniel Craig en la nueva cinta del aclamado director Luca Guadagnino, Queer, adaptación de la célebre novela homónima de William S. Burroughs.

Del Festival de Roma, se presentará una de las películas italianas más premiadas de la temporada: Siempre nos quedará mañana, el debut como directora de la actriz Paola Cortellesi, nominada en diversas categorías a los premios David di Donatello y Nastro D´Argento.

La película Tíguere.

Cine dominicano y coproducciones

Esta edición contará con una participación destacada de películas dominicanas, coproducciones y filmes rodados en el país, lo que evidencia el crecimiento de la industria cinematográfica gracias a los incentivos fiscales de la Ley de Cine de la República Dominicana.

En competencia estarán, además de Olivia y las Nubes en Ópera Prima Animación - Carlos Cabral, Sugar Island de Joanne Gómez Terrero, Pérez Rodríguez de Humberto Tavarez, compitiendo en la categoría de Ópera Prima Ficción; y Kongo pa Kacimiro de Bonayel Mota, en la categoría de Ópera Prima Documental.

También se exhibirán Au revoir de Ronni Castillo, un drama sobre la identidad y la infidelidad ambientado en Bretaña, La güira y la tambora de Adrián Pucheu, La Grande de Tito Rodríguez, una biografía de la artista popular Fefita la Grande, y Madre: a dos centímetros de ti, una historia de perdón, amor y redención dirigida por Desirée Díaz Silva. También se presentará Tiguere, un drama adolescente de José María Cabral.

Otros títulos destacados incluyen: Donde floreció una devoción de Elsa Turrull, Ercilia Pepín, producida por Euri Cabral, Jimmy va al Trópico, dirigida por Jimmy Jean Louis, Leo Susana de Joan Espino, Nuestra Tierra de Ronny Sosa, y Rock del Caribe de Eddy Coradin.

Además, estarán las coproducciones Zafari de la galardonada directora Mariana Rondón (con participación de Venezuela, Perú, México, Francia, Brasil, Chile y República Dominicana) y Tabula Rasa de Juanfer Andrés y Esteban Roel (rodada en República Dominicana en coproducción con España).

También se presentará Kanaval de Henri Pardo, rodada parcialmente en la República Dominicana, sobre una niña haitiana que emigra a Canadá.

Omar de la Cruz, director del Festival de Cine Global de Santo Domingo.

Selecciones de competencia

El Festival de Cine Global de Santo Domingo está acreditado por la FIAPF con especialidad en Óperas Primas. Las secciones en competencia son las siguientes:

Ópera Prima Ficción – "Jimmy Sierra"

Compiten en esta sección: Por donde pasa el silencio (España), de Sandra Romero; La suprema (Colombia), de Felipe Holguín Caro; Los tonos mayores (Argentina), de Ingrid Pokropek; Manas (Brasil), de Marianna Brennand; Pérez Rodríguez (República Dominicana), de Humberto Tavarez; Querido Trópico (Panamá), de Ana Endara; Rita (España), de Paz Vega; y Sugar Island (República Dominicana-España), de Joanne Gómez Terrero.

Ópera Prima Documental – "Fernando Báez"

La selección incluye: Isla Dawson, un canto en la adversidad (Chile), de Pablo Guzmán; Isla Familia (Cuba), de Abraham Jiménez Enoa y Claudia Calvino; Kongo pa Kacimiro (República Dominicana), de Bonayel Mota; La Fugida (España), de Josep Morell y Guillem Sánchez; Tongo Saa (República del Congo), de Nelson Makengo; Los sueños de Pepe, movimiento 2052 (Uruguay), de Pablo Trogo; Mora is here (Marruecos), de Khalid Zairi; y Ouro negro (Portugal), de Takashi Sugimoto.

Ópera Prima Animación – "Carlos Cabral"

Compuesta por: El sueño de Clarice (Brasil), de Fernando Gutiérrez y Guti Bicalcho; El sueño de la Sultana (España), de Isabel Herguera; Flavors of Iraq (Francia), de Leonard Cohen; Mariposas Negras (España), de David Baute; y Olivia y las nubes (República Dominicana), de Tomás Pichardo.

Corto Global de Ficción y/o Documental

Esta sección incluye: A summer´s end poem (China), de Cam Zhao Lam; Tango Fiesta (Croacia), de Dinko Bozanic; Inmarchitables (Chile), de David de Luca; Marea negra (Canadá), de Chantal Caron; Ojalá pudiera decir la verdad (Perú), de Augusto Mendivil; Sincopat (España), de Pol Diggler; And that´s for this christmas (Bulgaria), de Peter Vulchev.

De igual modo figuran, Kiitan´s Transit (Nigeria), de Fiyin Gambo; Abla (Jordania), de Said Najmi; 21 weeks later (Irán), de Nasrin Mohammadpiur; Matar a un hombre (Cuba), de Orlando Mora Cabrera; Even Tide (Suiza), de Francesco Clerici.

Corto Global de Animación

Conformada por: I haven´t told my garden yet (Países Bajos), de Diek Grobler; Lina (Portugal), de Margarita Madera; M. L´esperance (Canadá), de Chantale Boulianne; Para (Perú), de Angela Romero; 40 grados a la sombra (Argentina), de Eduardo Elli; The silent route (Reino Unido), de Merve Cirisoglu; On weary wings go by (Estonia), de Anu Laura Tuttelberg; The boy cheated death (Francia), de Pipou Phuong Nguyen; As if it could (Bélgica), de Ada Guvenir; y Gravity (Italia), de Robotina.

Ópera Prima Cortometraje – "Claudio Chea"

Participan: Amanecer (España), de Martina Saez Savi; Ya Hanoui (Francia), de Lyna Tadount; Patrimonio (España), de Aitor Aibo; Bad (Irán), de Moeinoddin Jalali; Auxilio (España), de Alvaro Hurtado Fuentes; Disonancia (España), de Ernesto Grimaldi; No me creas (España), de Gema Fritschi Ruiz; Adorable puente (Argentina), de Juan Bruno Demichelis.

Fuera de Competencia

Vanguardias – Óperas Primas Internacionales

Conformada por: Inpaintings (Turquía), de Ozan Yoleri; Hanami (Suiza), de Denise Fernandes; Endless winter (Rusia), de Nikolay Larionov; Green Plum Season (Irán), de Ali Bayat; The tundra within me (Noruega), de Sarah Margarethr Oskal; Mountains (Estados Unidos), de Mónica Sorelle; Ollie (Francia), de Antoine Besse;

Smell like burnt milk (Alemania), de Justine Bauer; Reflejos en una habitación (España), de Ceres Machado; Riviera (Grecia), de Orfeas Peretzis; Dreaming & dying (Singapur), de Nelson Yeo; Tres reglas infalibles (Italia), de Marco Gianfreda.

Perspectivas – Óperas Primas Iberoamericanas

Forman parte: El aspirante (España), de Juan Gautier; El infierno de los vivos (Argentina), de Alberto Gieco; Felipe (Argentina), de Federico Schmukler; Érase una vez en los Andes (Perú), de Rómulo Sulca; La eterna adolescente (México), de Eduardo Esquivel

Completan este apartado La matriarca (Colombia), de Julián Casanova y Luminixia Gómez; Las vacaciones de Mara (España), de Elena Escura; Los inocentes (Perú), de Germán Tejada; Martin García (Argentina), de Aníbal Garisto; Me dicen el Panzer (Panamá), de Rodrigo Quintero; Playa Formosa (Brasil), de Julia de Simone; y Tres reglas infalibles (Italia), de Marco Gianfreda.

Mirada Global

Incluye: Bird (Reino Unido), de Andrea Arnold; Sons (Dinamarca), de Gustav Moller; The Old Oak (Reino Unido), de Ken Loach; Grand Tour (Portugal), de Miguel Gomes; The girl with the needle (Dinamarca), de Magnus Von Horn; Moon (Austria), de Kurdwin Ayub; My favourite cake (Irán), de Behtash Sanaeeha y Maryam Moghadddam; Queer (Italia/EE.UU.), de Luca Guadagnino; Siempre nos quedará mañana (Italia), de Paola Cortellesi; y Toxic (Lituania), de Saule Bliuvaite.

Miradas hispanas

Conformada por: Arillo de hombre muerto (México), de Alejandro Gerber; Como el mar (Uruguay), de Nicolás Gil Saavedra; Kidnapping, Inc (Haití), de Bruno Mourral; La Casa (España), de Alex Montoya; La invención de las especies (Ecuador), de Tania Hermida; Lo que quisimos ser (Argentina), de Alejandro Agresti; Los pequeños amores (España), de Celia Rico; Memorias de un cuerpo que arde (Costa Rica), de Antonella Sudasassi; Polvo serán (España), de Carlos Marques Marcet; Segundo premio (España), de Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez; Sin instrucciones (España), de Marina Seresesky; Verano en diciembre (España), de Carolina África; y Vuelve a la vida (Venezuela), de Luis Carlos y Alfredo Hueck.

Mirada Documental

Incluye: Bribe Inc (Australia), de Peter Klein; Dahomey (Francia), de Mati Diop; Julia vive (Puerto Rico), de Álvaro Calderón; Las cuatro hijas (Túnez/Francia), de Kaouther Ben Hania; Miradas del cine español (España), de Enrique Iznaola e Ignacio Ortega; y Quédate quieto (Perú), de Joanna Lombardi.

Hecho en Errede



Esta sección incluye: Au revoir (República Dominicana/Francia), de Ronni Castillo; Donde floreció una devoción (República Dominicana), de Elsa Turull; La güira y la tambora (República Dominicana/Colombia), de Adrián Pucheu; Ercilia Pepín (República Dominicana), de Euri Cabral; Jimmy va al Trópico (República Dominicana/EE.UU.), de Jimmy Jean Louis y Rachid Dibhou; Kanaval (Canadá), de Henri Pardo; La Grande (República Dominicana), de Tito Rodríguez; Leo Susana: Decirlo a mi manera (República Dominicana), de Joan Espino; Madre: a dos centímetros de ti (República Dominicana), de Desirée Díaz Silva; Nuestra Tierra (República Dominicana), de Ronny Sosa; Rock del Caribe (República Dominicana), de Eddy Coradin; Tabula Rasa (España/República Dominicana), de Esteban Roel y Juanfer Andrés; Tiguere (República Dominicana), de José María Cabral; y Zafari (Venezuela/Perú/Brasil/México/Francia/República Dominicana), de Mariana Rondón.