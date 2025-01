Blake Lively y Ryan Reynolds buscarán desestimar la demanda de Justin Baldoni

Blake Lively y Ryan Reynold buscarán desestimar la demanda por difamación presentada por el coprotagonista y director de 'It Ends With Us', Justin Baldoni, en la primera audiencia de este caso que tendrá lugar el próximo lunes en Nueva York.

"Las partes Lively-Reynolds tienen la intención de solicitar la desestimación de la demanda de los demandantes", reza una carta enviada este jueves por el abogado de la pareja, Michael Gottlieb, al juez Lewis Liman, según recogió el medio especializado Deadline.

Los equipos legales de ambas partes deberán presentarse el próximo lunes para la primera audiencia después de que el pasado 16 de enero Baldoni demandase a Lively y su esposo tras las acusaciones de acoso sexual durante la grabación del filme, así como la supuesta campaña de desprestigio contra la actriz estadounidense.

Daños y perjuicios

Los abogados del director de 'It Ends With Us' piden al tribunal, que fijó para el 9 de marzo de 2026 la fecha de este juicio, una cuantía de 400 millones de dólares en calidad de daños y perjuicios.

El pasado diciembre, la actriz acusó en una denuncia tanto a Baldoni como a los estudios Wayfarer de realizar un "plan de varios niveles" para dañar su después de que ella se quejara del "acoso sexual repetido y otros comportamientos perturbadores" sufridos durante el rodaje.

Este plan, de acuerdo con la demanda, incluía una campaña en redes sociales y la publicación de noticias para dañar la reputación de Lively, durante la gira de promoción de la película.

El 2 de enero, Baldoni también demandó a The New York Times por difamación al publicar la denuncia de su compañera de reparto.

Te puede interesar Justin Baldoni demanda a Blake Lively y Ryan Reynolds por 400 millones de dólares

Según publicó esta semana el diario británico Daily Mail, Baldoni envió un mensaje de voz de unos seis minutos duración a Lively pidiéndole disculpas por primera vez por sus diferencias durante el rodaje de la película.

Leer más Filtran audio que Justin Baldoni habría enviado a Blake Lively pidiendo perdón