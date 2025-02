Entre los distintos talentos que hicieron realidad la popular y controversial película "Emilia Pérez" está Adriana Paz, reconocida actriz mexicana de cine, TV y teatro, que ha sido reconocida en varias ocasiones por su trabajo actoral y que, recientemente, estuvo de visita en la República Dominicana para presentar su más reciente filme y recibir un reconocimiento especial.

Durante la ceremonia de apertura de la 17ª edición del Festival de Cine Global de Santo Domingo (FCGSD), organizado por la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), Paz recibió un reconocimiento especial por su destacada trayectoria en el mundo cinematográfico.

Además de recibir este importante reconocimiento, Paz presentó en el festival su película, "Arillo de hombre muerto" (2024), donde interpreta a una mujer que enfrenta la angustiosa desaparición de su esposo.

Su visita a la República Dominicana resalta su relevancia en el cine iberoamericano y su consolidación como una de las actrices más influyentes de su generación. Su filmografía incluye títulos aclamados como "La tirisia" (2014), "Nadie sabrá nunca" (2018) y "El comediante" (2021), reafirmando su impacto en la industria cinematográfica.

Asimismo, el año pasado Adriana Paz logró un hito histórico en su carrera al convertirse en la primera mexicana en recibir el premio a Mejor Interpretación Femenina en el Festival de Cannes, galardón que compartió con sus coprotagonistas Zoé Saldaña, Karla Sofía Gascón y Selena Gómez por la película "Emilia Pérez".

Su participación en este filme, que ha causado polémica y expectación, reafirma su versatilidad y compromiso con personajes de gran profundidad dramática.

¿Cuáles son tus expectativas con la presentación de "Arillo de hombre muerto" en República Dominicana y tu reconocimiento en el FCGSD?

La verdad es que no me gusta hacerme expectativas de nada. Simplemente me gusta dejar que la vida me sorprenda y disfrutar. Me encanta que este filme se pueda ver aquí.

Es una película de la que me siento muy orgullosa, que trabajé muy rico con (el director) Alejandro Gerber Bicecci, que es un gran colaborador y mi amigo.

Es la primera película en la que estoy en todas las escenas, entonces también sentí una responsabilidad muy grande, porque el peso de ese rodaje estaba más en mí.

Además, es un cine independiente que cuesta muchísimo trabajo de promover o se vea en pantalla, y que pueda estar aquí, ¡qué maravilla! Y si yo pude ayudar en algo a que eso sucediera me hace sentir muy orgullosa.

Tu interpretación de Epifanía en "Emilia Pérez" te convirtió en la primera mexicana en ganar el premio a Mejor Actriz en el Festival de Cannes. ¿Qué significa ese reconocimiento para ti y cómo crees que va a impactar tu carrera?

Ha significado mucho. Justamente porque es un festival y un premio con muchísimo prestigio. Asimismo, me hace sentir muy honrada haberlo compartido con mis compañeras. Lo que dijo Greta Gerwig, sobre cómo el hecho de que estuviéramos juntas maximizaba el brillo, a mí me parece muy bonito.

Creo que pensar que a partir de tu trabajo el otro también pueda brillar y viceversa, me parece muy importante destacarlo porque a veces creemos que para brillar necesitamos opacar a otros y yo creo totalmente lo contrario y esto es una prueba.

Al final es un trabajo en equipo y que cada uno ponga lo que tiene y de pronto resulte bueno para todo el conjunto, es un regalo y ha significado ya mucho.

La visibilidad que ha dado a mi carrera fuera y dentro de mi país ha sido significativa. Había gente que decía que nunca me había visto y de pronto pueden descubrir la carrera que tengo, de la que me siento muy orgullosa y en la que he puesto mucho empeño.

Entonces, eso sí está haciendo una diferencia en mi carrera.

¿Entonces crees que esa victoria en Cannes y todos los reconocimientos que ha recibido "Emilia Pérez" va a facilitar el proceso de llevar a cabo esos proyectos de películas independientes que normalmente son difíciles de hacer realidad?

¡Ojalá! Me gusta pensar que sí. Por ejemplo, que "Arillo de hombre muerto" esté aquí y que eso haya tenido que ver, pues entonces sí, es una respuesta de cómo va impactando, ¿no?

O que haya gente que diga "yo nunca te había visto" y de pronto busquen y quieran ver "La tirisia", una película que se estrenó hace 10 años o más, y puedan ir descubriendo ese cine que he hecho con creadores independientes, la verdad es que me encanta.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/01/31012025-entrevista-adriana-paz-5.jpg

En "Emilia Pérez" se tocan temas complejos y profundos. ¿Cómo fue el proceso de la preparación de tu personaje y cuáles fueron tus desafíos al interpretar a Epifanía?

Creo que uno de los desafíos es que, a pesar de que en mi carrera siempre me ha importado mucho ese tipo de personajes y darle voz a ese tipo de situaciones, siempre es duro.

Tengo que acercarme y también distanciarme de cierta manera porque me toca, de verdad, es un tema muy sensible. Me acerca también a las situaciones de otros que a lo mejor yo desconocía y con Epifanía no ha sido la excepción, ya que se trata de una mujer que ha sufrido violencia doméstica.

Por desgracia he tenido gente cercana que ha pasado por ahí, además de alguna experiencia que también yo he tenido.

Entonces apelé a eso y, a ese pedacito de Epifanía, para darle voz a estas mujeres que han pasado por situaciones así y que, a pesar de todo, y esta es una de las cosas que me gustaba y me admiraba de Epifanía, no se ha endurecido.

Ella es una mujer que puede conservar un brillo en los ojos, que puede sonreír y que puede tener esperanza y creo que como ella hay muchísimas mujeres que son sumamente valientes y a las que, a lo mejor, no les ves las heridas.

Las están escondiendo con esa sonrisa, aunque detrás hay un mundo muy oscuro por el que están pasando, muchas veces solas. Eso era lo que yo tenía en mente cuando pensaba en Epifanía.

Han surgido muchas controversias con "Emilia Pérez". ¿Cómo sobrellevas esas controversias y esas críticas? ¿Hay algún tipo de sistema de apoyo entre tú y el resto del elenco y el equipo? ¿Se apoyan mutuamente?

Pues lo he manejado lo mejor que he podido. Yo nunca había estado en un proyecto que tuviera este impacto y ha habido momentos complicados, cosas que me han sorprendido.

La violencia en mi contra fue algo que no esperaba y que muchas cosas ni siquiera estaban bien contadas, ¿sabes? O sea, era información que estaba un poco tergiversada. Pero al final eso no está en mi control.

Lo que yo puedo hacer es seguir haciendo mi trabajo y rodeándome de mi equipo, de mi familia, de la gente que me quiere. Al final es una película. Yo estaba haciendo mi trabajo de promoción de la película como lo he hecho con todas.

Claro que ha sido distinto por el tamaño de esta promoción, pero hay que seguir y tampoco te puedes quedar con todas esas cosas.

Al final no te define lo que la gente diga, porque además es gente que ni te conoce. Hay que reafirmar quién eres y seguir comprometida con el trabajo. Eso es lo único que he hecho.

Por encima de cualquier promoción está mi trabajo en el set y así es como lo estoy haciendo. Ahorita estoy aquí y estoy muy contenta de poder trabajar y presentar "Arillo de hombre muerto".

Después de esto me tengo que ir porque tengo trabajo. Entonces son cosas buenas y alegrías tristes porque me encantaría quedarme aquí más tiempo, pero me tengo que ir por algo bueno.

Se trata de intentar tener la mejor actitud y que al final siga siendo tu trabajo y la gente que está contigo, que te quiere y te conoce, lo más importante.

¿Sabes ya con qué diseñador irás vestida a la gala de los Premios Óscar?

He estado trabajando con Neithan Herbert, un diseñador mexicano con el que encontré mi lugar. Una de las dificultades que me he topado era que había gente que no me quería vestir o de pronto me decía que en los showrooms no había mi talla, porque las tallas son más pequeñas.

O sea, tenía que entrar en esa talla o si no, no vestían actrices de mi talla. Básicamente me dijeron gorda.

Neithan vio eso y encontramos una afinidad. Es una bonita persona y también lo son todo su equipo, su hermana Angie y toda la gente que trabaja en San Miguel de Allende en México.

Neithan hizo mi vestido de los Golden Globes, el de la premier de "Emilia Pérez" en México, en Nueva York y en Londres.

Empecé a trabajar con él y ahora ya está trabajando en ese vestido para los Óscar.