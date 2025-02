La actriz Karla Sofía Gascón asegura ser víctima de la "cultura de la cancelación"

La actriz española Karla Sofía Gascón, nominada al Óscar de mejor intérprete femenina y objeto de una intensa polémica por una serie de mensajes xenófobos que publicó hace años en redes sociales, asegura que no tiene "nada que esconder" y que es víctima de la llamada "cultura de la cancelación".

Lo dice en un mensaje en Instagram poco después de conocerse que estará ausente de los eventos que se celebran estos días en Los Ángeles (EE.UU.), en una semana clave para la decisión de los académicos cinematográficos de Hollywood, que tienen hasta el 18 de febrero para votar los premios Óscar de este año.

Según informa el medio especializado The Hollywood Reporter, a la actriz "la están sacando de la campaña de los Óscar de 'Emilia Pérez'", la película por la que está nominada, tras la polémica por sus publicaciones en redes.

Comunicado

En el mensaje de Instagram, la actriz, primera transexual que opta a ese galardón, afirma que en los últimos días "ha pasado por una montaña rusa de emociones".

"He sido transparente porque no tengo nada que esconder. Durante un tiempo, me sentí perdida en mi transición, buscando aprobación en los ojos de los demás. Pero hoy, por fin sé quién soy. Solamente busco la libertad de existir sin miedo, de crear arte sin barreras y de seguir adelante con mi nueva vida", escribe.

Frente a eso, dice, le quieren "aplicar el 'cancel culture'" (la cultura de la cancelación).

El mensaje, que dirige a numerosos medios internacionales, concluye: "Les pregunto a los expertos de Hollywood, a los periodistas que me conocen y que han seguido mi trayectoria,¿cómo avanzar?".