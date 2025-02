¿Hará historia Walter Salles con el primer Goya Internacional para Brasil?

El brasileño Walter Salles, con 'Aún estoy aquí' ('Ainda estou aqui'), es el gran favorito para hacerse con el Goya a la mejor película iberoamericana en una edición en la que Richard Gere recibirá el premio de honor internacional y en la que la primera incursión de Pedro Almodóvar en el cine en inglés tiene 10 nominaciones.

Pero no es la película más nominada, ya que ese título es para 'El 47', de Marcel Barrena, que acumula 14 candidaturas con su historia de corte social, y que es la favorita de una edición que se celebrará en la ciudad de Granada.

Gere, Almodóvar y sus estrellas, lo más internacional

Además de Gere, premiado con el Goya Internacional "por su extraordinaria contribución al arte cinematográfico", en esta 39 edición de los premios del cine español hay otras estrellas de Hollywood nominadas.

Tilda Swinton y Julianne Moore optan al Goya a mejor actriz por su trabajo en 'La habitación de al lado' ('The Room Next Door'), de Almodóvar, pero no estarán en Granada acompañándolo.

El filme de Almodóvar es uno de los más nominados pero no está en la categoría más importante, la de mejor película, un premio que se disputarán 'El 47'; 'La infiltrada', de Arantxa Echevarría; 'Segundo Premio', de Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez; 'Casa en llamas', de Dani de la Orden, y 'La estrella azul', de Javier Macipe.

Almodóvar, León de Oro de Venecia con su película, optará al Goya a mejor dirección -disputado con Echevarría, Lacuesta y Rodríguez, Paula Ortíz ('La virgen roja') y Aitor Arregui y Jon Garaño ('Marco')- y también al de mejor guion adaptado.

Walter Salles, ¿el primer Goya iberoamericano para Brasil?

Y también marcaría récord el brasileño Walter Salles si se hace con el Goya a mejor película iberoamericana. Aunque parezca mentira por la amplia cinematografía brasileña, es la primera cinta de este país que opta a este premio del cine español pese a que pueden competir por él desde 2011.

"Fue una alegría, primero, por la admiración que tengo por el cine español, por los actores y los realizadores extraordinarios que España nos ha dado. He aprendido mucho con el cine español y participar de este premio es un honor", afirmó Salles en una reciente entrevista con EFE.

Un premio que tiene al alcance de la mano por una película muy apreciada desde su estreno en el Festival de Venecia, donde ganó el premio a mejor guión.

Después llegarían las dos nominaciones a los Globos de Oro -Fernanda Torres se hizo con el de mejor actriz de drama-, y las tres de los Óscar -mejor película, mejor película internacional y mejor actriz-.

Una película brillante, como reconocen incluso sus competidores por el Goya. "La película de Salles la tengo en mi corazón, es una película importante que cuenta la historia política desde lo íntimo", señaló a EFE la chilena Maite Alberdi, nominada al Goya iberoamericano por 'El lugar de la otra'.

Chile, Argentina, Uruguay y Costa Rica frente a Salles

Alberdi fue la ganadora de ese Goya el año pasado con su documental 'La memoria infinita' tras haber estado nominada anteriormente con otros dos documentales, 'La Once' (2014) y 'El agente topo' (2020).

Y esta edición llega con su primera incursión en la ficción con una película sobre cuatro mujeres chilenas que cometieron asesinatos y fueron perdonadas solo por el hecho de ser mujeres.

Nada que ver con la propuesta del argentino Luis Ortega en 'El Jockey', la ganadora del Premio Horizontes Latinos del último Festival de San Sebastián.

Protagonizada por el argentino Nahuel Pérez Biscayart y la española Úrsula Corberó, es una película arriesgada que explora de manera surrealista la identidad y la realidad a través del personaje de un jockey complejo y autodestructivo.

Desde Uruguay, Ana Guevara y Leticia Jorge compiten con 'Agárrame fuerte', una pequeña película sobre la amistad que fue la única cinta uruguaya estrenada en este país en 2024.

Y desde Costa Rica, Antonella Sudasassi propone una ficción con base documental que ahonda en la sexualidad de las mujeres mayores, que pertenecen a generaciones en las que ese era un tema tabú del que ellas nunca hablaron.

Alfredo Castro, más acento latino en los Goya

Además de en la categoría de película iberoamericana, en los Goya habrá más acento latino con la presencia entre los nominados a mejor actor del chileno Alfredo Castro, cada vez más presente en el cine español y que cuenta también con la nacionalidad española.

Castro logró su primera nominación al Goya por su trabajo en 'Polvo serán', una película en la que acompaña a Ángela Molina en una historia sobre la eutanasia con toques musicales.

El chileno lo tendrá difícil frente a Urko Olazabal ('Soy Nevenka'), Eduard Fernández ('Marco'), Alberto San Juan ('Casa en llamas') y Vito Sanz ('Volveréis').

Mientras que en categoría femenina, Swinton y Moore se disputarán el Goya con Carolina Yuste ('La infiltrada'), Patricia López Arnáiz ('Los destellos') y Emma Vilarasau ('Casa en llamas').

